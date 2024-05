Siguen ‘sembrando’ cadáveres

Ciudad Juárez.- Policías municipales encontraron ayer restos humanos en calles de la colonia Villa del Cedro, en el último fraccionamiento de la mancha urbana al suroriente de la ciudad.

El hecho fue reportado a las 10:29 por una mujer quien informó al número de emergencias 911 sobre la presencia de un cuerpo a medio enterrar que olía mal.

La unidad 540 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal atendió el reporte ciudadano y el arribar al cruce de las calles Cedros del Altiplano y Montes del Cantal se localizó un cráneo y parte del cuerpo humano.

La osamenta fue encontrada en un terreno lleno de basura, llantas y desperdicios. Dicho predio se ubica a unos 50 metros de donde terminan las casas e inicia el desierto.

También arribaron agentes de la Policía del Estado, quienes dieron aviso a agentes ministeriales para que se acercaran y tomaran conocimiento para la investigación pertinente del homicidio número 15 del mes de mayo y cuarto del sábado.

Tiran a víctima desde vehículo

Una persona envuelta en cobijas y una lona azul fue encontrada la madrugada de ayer en las inmediaciones del fraccionamiento San Isidro, de acuerdo con autoridades.

El reporte fue generado a las 2:55 horas mediante el folio 0706155042 por una llamada al número de emergencias 911 en el que se reportó un objeto sospechoso abandonado por un vehículo.

Al cruce de las calles Sendero de Pamplona y Sendero de Quintanar fueron comisionados policías a bordo de la unidad 506 de la Policía Municipal, adscritos al Distrito Valle, quienes confirmaron el hecho.

Se describió que aparentemente era una persona envuelta en una cobija de varios colores y una lona azul, por lo que se informó a la Fiscalía de Distrito Zona Norte para el aseguramiento del cuerpo y posibles indicios del homicidio número 12 del mes de mayo.

Sobre los responsables no se dio ninguna descripción, ni sobre el vehículo en que viajaban quienes abandonaron ahí el cuerpo.

Sufren ataque a tiros

Una mujer y un hombre fueron lesionados a tiros en hechos distintos, la primera por su esposo alcoholizado y el segundo por personas no identificadas, durante la madrugada de ayer sábado.

El ataque al varón de 21 años de edad de iniciales J. R. A. M. ocurrió en el cruce de las calles Sahuaro y Biznaga, de la colonia Oriente Siglo XXI y fue reportado a las 0:50 horas al número de emergencias 911.

De acuerdo con la información oficial, cuando los agentes llegaron a ese punto, familiares de la víctima les indicaron que ésta había sido trasladada hasta un hospital público cercano.

Una vez en el nosocomio, los oficiales entrevistaron a A. A. C. de 46 años de edad, padre de la víctima, quien señaló que su hijo había llegado a la casa en el cruce mencionado, ya herido y pidiendo auxilio, pues había sido atacado a tiros por un hombre que no fue identificado.

El hombre de 21 años tenía un disparo a la altura del pecho con orificios de entrada y de salida, y se encontraba delicado.

En un segundo ataque con arma de fuego, una mujer resultó lesionada en la colonia Francisco Villa, en un hecho reportado a las 2:31 horas.

Luego del reporte, policías municipales se acercaron al cruce de las calles 2 de Octubre y Lucio Cabañas, sin que se localizara a la víctima, por lo que fueron informados que la mujer había sido llevada a una unidad médica cercana.

Dos acuchillados

Minutos antes de la medianoche y durante la madrugada de ayer, dos personas resultaron lesionadas tras agresiones con arma blanca en hechos distintos y fueron trasladadas a hospitales cercanos.

A las 11:08 de la noche del viernes, en el cruce de las calles Gradma y Manganeso, en la colonia México 68, un hombre de 19 años fue reportado como lesionado.

Al llegar al lugar, agentes de la Policía Municipal se entrevistaron con una hermana del lesionado, quien explicó que hombres desconocidos agredieron a su hermano menor, quien fue llevado en una camioneta tipo pickup negra a una unidad médica cercana.

El hombre fue lesionado en el pecho, abdomen y ojo derecho, heridas que lo mantienen delicado pero estable, se informó.

En el segundo evento, dos varones de 34 años fueron agredidos por otros hombres en las inmediaciones de la colonia Zaragoza.

Luego del reporte al número de emergencias 911 a la 1:45 de la madrugada, policías preventivos arribaron al cruce de la carretera Juárez-El Porvenir con bulevar Independencia, donde un hombre señaló haber sido agredido junto con su amigo de iniciales S. C. R. cuando fue a dejarlo a una vivienda de la colonia Salvárcar. S. C. R. resultó con lesiones en el área torácica del lado izquierdo y fue sometido a estudios clínicos para valorar la gravedad de sus heridas, dio a conocer personal de una clínica particular.

Los agentes municipales informaron de los ataques a la Unidad de Daños y Lesiones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte para continuar con la investigación de estos incidentes, trascendió.