Mexicana se sorprende al descubrir que en España hablan español

La usuaria @Soy_kedey se volvió viral en TikTok luego de que una periodista entrara a una casa en México y comenzara a hablar con la dueña, la cual se llevó una sorpresa al descubrir que la mujer europea hablaba en español.

“Sí, es mi casa, ¿y de dónde vienes?”, le pregunta la mexicana. La reportera responde que es de España, por lo que la mexicana no puede ocultar su sorpresa sobre todo al escucharla hablar español.

“¿Hablas español? Yo pensé que hablabas como los canadienses”, le dijo la dueña de la casa. Por este comentario, la española se sorprende y en repetidas ocasiones menciona que no cree que la mujer no sepa que en España se hable español.

“No me lo creo, ¿de verdad? ¿Y me entiendes al hablar? No me digas, o sea, ¿creías que los españoles hablábamos en inglés o en francés?”, le respondió la periodista.

“Sí, diferente. No creí que hablaran bien el español”, sentenció la mujer norteamericana.

“Me sorprende que en Francia se hable francés”, “Normal que se confunda, las banderas son idénticas”, “Ahora explíquenle como en Latinoamérica la gente habla español”, “Y en Rusia ruso, en China chino, en Francia en francés”, fueron algunos de los comentarios.