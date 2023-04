Video: Se salva de robo por hacerse el 'dormido'

Existen muchas grabaciones en redes sociales que muestran el modus operandi de los rateros para intimidar a los usuarios de trasporte público, quienes deben de dar todo para no sufrir algún tipo de daño. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a tomar gran popularidad la reacción que tuvo un hombre al escuchar el típico “ya se la saben”.

En el video, documentado por una cámara de seguridad que estaba al interior de la unidad, se puede ver cómo los dos sujetos subieron a la combi para quitar los celulares, asimismo, pidieron dinero: “no me gustan las monedas, quiero billetes. El que me quiera hacer algo, le voy a volar su …, que te me quedas viendo. pásenme su celular, pásenme todo”. Entre todo el caos, un hombre aplicó la dormilona y logró salir con todas sus cosas.

Ante la falta de estrategias políticas que ayuden a la ciudadanía, las personas ya encontraron las formas de salir ilesos de los percances que son cada vez más constantes. El hecho ocurrió en la carretera México-Pachuca, el pasado 12 de abril del presente año a las dos de la tarde.