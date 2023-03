Maquillarse con moho de naranja; el nuevo reto de TikTok

La facilidad que tiene TikTok par viralizar todo tipo de contenido provoca que en ocasiones algunos retos peligrosos se vuelvan tendencia y obliguen a los expertos a tomar cartas sobre el asunto, el último: maquillarse con moho de naranja.

Todo empezó con el vídeo de una tiktoker, mostrando cómo se maquillaba con el moho de la naranja para obtener una sombra de ojos de color verde oliva. Sin duda, el resultado es impresionante y parecen polvos de maquillaje.

Sin embargo, esta técnica puede provocar problemas en el ojo por ser una zona tan sensible como lo es el párpado: puede causar alergia, irritación, ataques de asma e incluso todo tipo de infecciones. No solo no es recomendable para ninguna parte del cuerpo, sino que aún menos para el contorno del ojo que es tan fino.

Desgraciadamente, el vídeo de la joven se viralizó y algunos expertos han tenido que alertar sobre los peligros de este nueva moda.

“No lo hagan en casa, las esporas de este tipo de hongos (moho) pueden ser muy dañinas para la salud provocando infecciones severas, más si es en áreas tan sensibles como los ojos”, explicó Angie, la bióloga detrás de la cuenta de TikTok @unabiologahuasteca.

Ante la cantidad de críticas recibidas, la creadora de contenido que compartió el vídeo maquillándose con el moho de la naranja se ha visto obligada a borrarla y ha asegurado, en su defensa, que era una broma inofensiva y que el maquillaje es en realidad sombra verde de ojos y no moho.