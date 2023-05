Maestro ya no podrá dar clases por confundir género de alumno trans

Hace unos días se conoció el caso de un maestro cristiano que fue expulsado de su profesión luego de confundir el género de un alumno trans y llamarlo “niña”.

Según informó el medio inglés, Daily Mail, se trata de Joshua Sutcliffe, de 33 años, quien hacía clases de matemáticas en The Cherwell School, Reino Unido, y que fue denunciado por haber “humillado” y “menospreciado” a un alumno transgénero.

PUBLICIDAD

Si bien Joshua admitió que no utilizó los pronombres que el alumno le había dicho que eran sus preferidos, el profesor dijo que no había sido deliberado y que se había disculpado de inmediato. Esto no fue bien recibido por la escuela que lo suspendió.

El profesor emprendió acciones legales contra la escuela por despido injustificado y siguió enseñando en otros establecimientos. Sin embargo, tras recibir quejas en otro luga, el St Aloysius’ College, por decir que hoy en día “los hombres no son lo suficiente masculinos“, las autoridades le prohibieron enseñar de por vida.

“Creo que afirmar a los niños en la confusión de género en el aula es psicológicamente perjudicial para ellos. Me niego a ir en contra de mi conciencia y causar daño a un niño y me niego a disculparme por eso“, enfatizó el docente.

Este se trata de un fallo histórico en Reino Unido, ya que nunca antes un maestro había sido suspendido de por vida por esa razón. Por ahora, al docente se le impedirá de forma indefinida conseguir trabajo en cualquier escuela.

Desde el Departamento de Educación no quisieron hacer mayores comentarios, pero aseguraron que “estamos trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio de la Mujer y la Igualdad para apoyar a las escuelas en relación con los niños que cuestionan su género, siguiendo las llamadas de las escuelas, los maestros y los padres“.