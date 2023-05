Renunció el mismo día que consiguió trabajo

El deseo de muchos jóvenes es conseguir el trabajo de sus sueños, uno que les permita crecer como profesionales, sea entretenido, en un grato ambiente laboral y que les ofrezca buenos ingresos, para llevar una vida de calidad.

Sin embargo, la realidad está lejos de ello porque para las más recientes generaciones es todo un reto encontrar un empleo que al menos cumpla con alguna de estas expectativas. Un ejemplo de ello es lo que le ocurrió a una chica de Canadá, quien a través de redes sociales relató su amarga experiencia en el último trabajo que tuvo.

De hecho, renunció luego de solo un día de trabajo porque las condiciones del empleo eran sumamente malas e incluso engañosas. En su cuenta en la plataforma TikTok, la chica conocida como Croissant Woman contó que se trataba de su primera experiencia laboral por lo cual hizo su mejor esfuerzo. Sin embargo, todo lo pareció injusto y explotador.

Relató que en principio la contrataron para ser vendedora en un local, pero cuando le hicieron su capacitación, su jefa le instruyó que también debía hacer otras laborales extra, como llevar el correo electrónico de la tienda, encargarse de la caja registradora y también de los envíos de compras por internet. A ella le parecía que era mucho más trabajo que el acordado y además todo por el sueldo mínimo.

“Me estaban pagando el salario básico cuando tendría que cobrar como mínimo uno o dos dólares más por hora por hacer todo eso”, dijo la joven.

Y como si eso no fuera suficiente, el tiempo de descanso no estaba contemplado en su jornada, sino que debía trabajar en horas continuas, lo cual fue lo último que terminó por hacerla pensar bien en si debía continuar o no con ese empleo.

“Querían que trabaje 8 horas sin un descanso de aunque sea 10 minutos”, dijo. “Odio renunciar, no soy de las personas que renuncian. Pero en el auto pensé: ‘Nunca más quiero volver allí’. Y no es que le tire odio a la empresa, creo que todo el mundo que conocí ahí resultó muy agradable, pero ¿cómo pueden esperar eso? Es demasiado que me pagaran el salario mínimo”, agregó.