Empresario cerró fábrica por 5 días y llevó a sus 60 empleados de vacaciones

Khairul Aming es un famoso empresario que tiene dos fábricas de alimentos en Kelantan, Malasia, un negocio al que le ha ido bien y cuyo éxito no habría sido posible sin su equipo de trabajo que se esfuerza cada día, por eso decidió recompensarlos, según Mag.

Por medio de Twitter, Aming contó que decidió cerrar una de sus fábricas por 5 días para darles a sus 60 empleados unas relajantes vacaciones en el archipiélago Langkawi, una de las principales atracciones turísticas de Malasia de acuerdo a SAYS.

“Esta semana cerramos la fábrica de Sambal Nyet durante 5 días para llevar a los 60 empleados de vacaciones a Langkawi. Ofrecemos un hotel de 5 estrellas, jet ski, exploración de cuevas, esnórquel, yate privado para ver la puesta de sol y dinero de compras para esas compras”, dijo en la red social donde compartió un video del merecido descanso.

El alojamiento en el hotel cinco estrellas fue financiado por el mismo empresario para que los empleados no se preocuparan por los gastos y disfruten de su estadía.

“Al día siguiente, les di una sorpresa y los invité a un crucero en yate privado para ver la puesta de sol. El crucero era exclusivo solo para ellos y no incluía público. Disfrutaron del atardecer mientras nadaban en el mar”, dijo Aming según Mag, y en los últimos días llevó a los trabajadores a un acuario y tuvo una elegante cena de despedida con ellos para cerrar estas memorables vacaciones.

Tras esto, Aming dijo que “todo el personal está feliz”, motivo por el que recibió elogios en la red social. “Cuanto más da el empleador, más se beneficia el empleador“, “Un jefe que no tiene lujos para sí mismo, pero siempre gasta decenas de miles para entretener lujosamente a sus propios empleados“, “Es genial tener un empleador así”, “Si no puedo conseguir un jefe como KA, quiero ser un jefe como él” y “Nunca cambies. Cada vez que lo veo apreciar a sus empleados, me siento muy bien de que haya personas exitosas que nunca olvidan a quienes lo rodean“, dijeron en la red social. El descanso soñado.