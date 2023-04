Le descuentan 500 pesos de su quincena por ir varias veces al baño

A través de la cuenta de Twitter OutOfContextMex (la cual ya fue dada de baja), se dio a conocer un chat -no se sabe si real o a manera de meme- en donde descontaban a un empleado 500 pesos de su quincena, todo por ir al baño.

"Se me retuvo 500 pesos de mi quincena, pero mi supervisor me indicó que es por una falta, siendo que acudí todos los días de la quincena correspondiente", inicia la conversación el empleado.

La respuesta que, suponemos, viene de Recursos Humanos, es la siguiente: "Buenos días. El reporte de nómina viene con el descuento correspondiente dado a que el supervisor marcó que tus tiempos acumulados en el baño son demasiado largos y en acumulado se cuenta como falta de dos días".

Luego de indicar el empleado que le gustaría tener ese reporte por escrito y que si era necesario, acudiría a Conciliación y Arbitraje porque lo consideraba injusto, RH respondió: "Con gusto. Pero sólo perderías el tiempo y el empleo. Esto es totalmente normal en call centers de calidad mundial como nosotros, Qualfon, Telvista y más". La cloaca, entonces, se destapó.

A través de ese tuit, comenzaron las protestas y las historias parecidas a la del empleado al que le descontaron de su nómina, sobre todo en call centers. " Trabajar en call centers es lo más cercano a la esclavitud moderna"; "Yo trabajé en un call center y una compañera embarazada necesitaba ir al baño y no la dejaron, se orinó ahí, metió demanda y ganó una fuerte indemnización sin perder su empleo", fueron algunos de los comentarios que se recibieron en respuesta al tuit.

"En esas empresas, rebasar 15 minutos de baño ya es 'tardar mucho'. Seguramente tardó dos veces más de 15 y ya son dos faltas"; "Esto me recuerda... Hace poco trabajé en una mesa de ayuda, no era call center. Un compañero solía ir a fumar y al baño, varias veces al día, pero no se tomaba mucho tiempo y literal me contó que un día fueron por él al baño a sacarlo porque no había pedido permiso", comentarios diversos usuarios de redes.