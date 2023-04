Mujer que ‘se casó’ con un fantasma ahora quiere un exorcismo para librarse de él:

En el mundo podemos encontrarnos con todo tipo de personas, incluyendo a quienes tienen un estilo de vida muy singular como Rocker Brocarde, una mujer de 38 años que asegura haberse casado con un fantasma llamado Edwardo en el condado de Oxfordshire en Inglaterra.

Y aunque suene como una idea bastante rara, lo es aún más el camino que ha ido tomando esta ‘relación’ desde entonces.

Los inicios de Rocker con su supuesta pareja fantasma se dieron en Halloween, fecha más que indicada para la ocasión, del año pasado cuando se conocieron. Y tan solo 5 meses después de su primer ‘encuentro’ decidió contraer matrimonio en una capilla abandonada con él, quien según ella fue un soldado de la época victoriana.

Sin embargo las cosas no estarían resultando como hubiese deseado, ya que la mujer aseguró que quiere cortar los lazos con Edwardo porque la ha estado acechando.

Rocker aseguró al medio británico Daily Star que Edwardo la persigue usando ‘los gritos de un bebé que llora’, lo cual la ha obligado a pensar en terminar su matrimonio. “Ya no me quedan fuerzas. No quiero admitir la derrota, pero parece que estar casada con un fantasma no funciona“, dijo.

Así mismo, confesó que ha experimentado “profundos pensamientos oscuros” ya que a Edwardo ‘no le gusta’ la idea de terminar su relación.

De este modo, la mujer visitó a una médium para recibir asesoramiento matrimonial pero Edwardo no quiso tomárselo en serio y solamente empeoró su actitud. Así que se siente obligada a contactar a un exorcista para que le brinde ayuda, ya que su ‘esposo’ no la deja en paz.

Y es que los inicios tampoco fueron agradables, especialmente su boda.

“La ceremonia tuvo una invitación abierta a los vivos y los muertos, que vio llegar a la capilla a personajes como Marilyn Monroe, Elvis y Enrique VIII.

Edwardo simplemente no pudo resistirse a provocarme e hizo un comentario inapropiado acerca de que Marilyn Monroe se veía sexy. Yo estaba como, ‘Wow, ¿de verdad? Es el día de nuestra boda’. El comentario arruinó por completo mi noche", contó Rocker Brocarde a Daily Star.

Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, es lo que siempre se ha dicho, pero con este caso habría cierto empate.