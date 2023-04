Niño llora desconsolado cuando su madre come pulpo en un restaurante

Muchas veces son los niños los que nos vienen a dar lecciones de vida, y si bien pensamos que somos los adultos quienes estamos ahí para enseñarles, ellos nos sorprenden con hermosas lecciones.

Así fue el mensaje que le entregó el protagonista de este video viral a su madre, la que se ordenó un pulpo en un restaurante y se horrorizó cuando lo vio en su mesa.

PUBLICIDAD

El pequeño niño rompió en llanto cuando vio que su mamá estaba a punto de comerse un pulpo para almorzar. “Ellos viven en el agua”, le comenzó diciendo entre sollozos.

“‘Pero mi amor, es para comer el pulpo’. ‘No es para comer'”, le responde el pequeño llorando sin consuelo a su madre al ver al molusco frente a su plato.

“Abre la boca porque sabe que vive en el agua”, dice el niño cuando analiza el platillo, el que aparentemente contaba con la cabeza del animal.

Tras varias explicaciones sobre los animales del pequeño, el niño llega a la conclusión que los pulpos no hacen nada para que los maten y finalmente su madre le dice: “¿No me lo como”? A lo que el pequeño responde con un tajante “no”.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar y muchos alabaron la actitud ejemplar del pequeño sobre la idea de no comer animales: “Con lo pequeño que es y tan consciente”, “Dice… el pulpo no hace nada… no veo fallas en su lógica”, “Capaz que con el tiempo sea vegano, tenemos que aprender que la gente no come animales no es exagerada, simplemente se sienten diferentes”, fueron parte de los comentarios tras el emotivo video.