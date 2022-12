Italia prohíbe el uso de celulares en salones de clase

Italia.- El Ministerio de Educación de Italia prohibió el uso de celulares durante el horario escolar.

El ministro Giuseppe Valditara, notificó a todos los colegios e institutos la prohibición del móvil durante las clases, siendo identificada esta actividad como “un elemento de distracción para uno mismo y para los demás, y una falta de respeto a los profesores”.

La medida no indica que los alumnos tendrán que ser requisados para no entrar al aula dispositivos móviles, sino que simplemente bastará con guardarlos en las maletas y no utilizarlos durante el horario escolar.

No obstante, el uso del mismo puede permitirse con el consentimiento de los docentes, siendo usado para fines educativos, inclusivos y formativos.

Valditara afirmó recientemente en una entrevista: “yo no digo que no puedas entrar a clase con tu móvil. Pero puedes dejarlo en la entrada o en todo caso fuera de la lección: vas a la escuela a estudiar, no a chatear“.