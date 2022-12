Hombre de 59 años se declara niña trans de 6

Ciudad de México.- Un hombre de 59 años se declaró una niña trans de 6 de edad y dejó toda su vida de adulto, con ellos su esposa e hijos que ya tenía.

De acuerdo con el medio The Daily Xtra, Paul es n hombre canadiense casado y con siete hijos que al parecer no se sentía cómodo con su cuerpo, por lo que tomó la decisión de declararse mujer transgénero y cambiarse el nombre.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que no cambió para verse como alguien de su edad, sino que Paul, ahora conocida como Stefonknee Wolscht, quiso modificar su edad y dijo ser una niña de seis años, situación que no es fácil para ella.

Según sus declaraciones, se dio cuenta que era trans desde los seis años (los reales) cuando sentía celos de sus compañeras de clase por ver que podían usar vestidos siempre que quisieran; no obstante, no dijo nada a sus papás y tampoco a su esposa María con quien formó una familia grande.

Ahora, a sus 59 años decidió ser honesto con su esposa y consigo mismo, y le comentó a su pareja de lo mucho que le gustaba la ropa de mujer, algo que de inicio apoyó y hasta le compró atuendos que le gustaran.

Las cosas cambiaron tras tomar talleres para personas transgénero en Toronto, Canadá, y descubrió quien era. Luego de comentarles que quería hacer su cambio a ser transgénero, su familia no lo tomó nada bien y le dieron un ultimátum en el que tenía que dejar todo o irse de la casa.

“Para mí, ‘dejar de ser trans no es algo que pueda hacer. Sería como decirme que deje de medir seis pies y dos (1.88 metros) o me vaya de la casa”, argumentó Stefonknee antes de proceder a irse de la casa e iniciar una nueva vida.

"No puedo negar que estuve casada, no puedo negar que tengo hijos, pero he avanzado ahora y he vuelto a ser una niña. No quiero ser un adulto en este momento”, comentó.

Ahora, Stefonknee se mudó a otra ciudad, donde vive como mujer, inició su terapia de reemplazo hormonal y a pesar de que se quedó sin dinero y tuvo que vivir en un refugió para personas sin hogar, finalmente el antes hombre tiene padres nuevos y vive como si una niña trans de seis años. “Es un nuevo comienzo. Tenemos una cuasi-familia que estamos creando y se me permite ser exactamente quien soy”, dijo.