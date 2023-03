Cantante acusa a Kalimba de acoso sexual

La cantante Melissa Galindo acusó a Kalimba de acoso sexual. Mediante un video, señaló que el OV7 la tocó sin su consentimiento en varias ocasiones y que no había dado a conocer su caso debido a que tenía miedo.

Kalimba no se ha salvado de los escándalos, incluso por uno de ellos llegó a pisar la cárcel, así como le sucedió a otros famosos. Ahora, enfrenta los señalamientos de Melissa Galindo quien asegura, cuenta su verdad para prevenir a las personas y deseando que no pasen lo que a ella le ocurrió.

Melissa Galindo acusa a Kalimba de acoso sexual

De acuerdo con Melissa Galindo, su primer acercamiento con Kalimba fue hace tres años cuando el cantante le llamó para decirle que estaba abriendo una disquera, le gustaba su propuesta y que estaba interesado en firmarle.

A Melissa, la invitación de Kalimba Marichal le pareció buena y recuerda que hasta donde habían convivido, él se había portado muy bien.

El primer momento desagradable, que relata Melissa, ocurrió cuando aceptó abrir un concierto de Kalimba en Monterrey. Después de la presentación, los invitados y el cantante se fueron a cenar.

“Él estaba tomado, yo había tomado dos martinis, los que me conocen saben que no tomo mucho y después de la cena dijeron que querían seguirle a un antro para festejar. Yo les dije que no”.

Mientras se dirigía a su hotel, Kalimba iba a su lado en una camioneta y ahí él comenzó a acercarse físicamente a ella.

“Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto, que le gustaba mucho, que estaba muy emocionado. Le dije: ‘que cool, mil gracias por apoyar mi proyecto'”

Galindo comenzó a incomodarse porque Kalimba intentó tocar sus genitales sin su consentimiento.

“De pronto sentí que algo tocó mi vagina o sea su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina y fue como entré en shock, me cerré, pero no dije nada, capaz fue sin querer para qué hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, desprotegida y ni al caso de hacer un lío”

La cantante comentó que tiempo después comenzó una relación romántica con un conocido suyo y Kalimba dejó de hacerle insinuaciones, sin embargo, todo cambió cuando estuvo soltera de nuevo.

Agregó que una vez que terminó con su novio, se despertó una mañana en los días de cuarentena y tenía en su teléfono llamadas y videollamadas perdidas de Kalimba y de su personal manager. Cuando ella los contactó preocupada, ellos estaban “ahogados en la peda” y por la tarde llegaron a su casa.

Melissa sostuvo que al descubrir que sabían dónde vive, menos se atrevió a hablar, pues se sintió intimidada.

“En una ocasión mandaron a una persona como a amenazarme, los de mi edificio tuvieron que pedir seguridad extra y mi tema de miedo, me decidí callar. Saben todo. Entonces llegan a mi casa y yo dije: ‘no los quiero aquí’ y les dije: ‘vámonos a su casa’ e iban pensando cómo zafarme de ahí”

En el video, añadió que cuando iban rumbo a la casa de uno de ellos, de nuevo le tocó junto a Kalimba en una camioneta y ahí la tocó otra vez.

“Ya hacia casa de Kalimba, primero me abraza y su mano cae en mi seno. Pensé: ‘fue sin querer, no me voy a malviajar, está borracho, viene toda su gente’, cero a salvo me sentí y me tapé. Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo sobre que tenía buenas noticias sobre mi disco y mi show (…) y volví a sentir la mano hacia arriba, esta vez sentí que volvió a subir los dedos y además de alcanzarme la vagina, se movió. Me shockée”

En cuanto llegaron a la casa del OV7, la chica pensó en un pretexto para poder irse, se dirigió a una terraza y se sentó en una silla individual, cuando de nuevo Kalimba apareció.

“Llega y se sienta encima de mí Kalimba, todo ese tiempo lo estuve empujando, no pude levantarlo con mis fuerzas y seguía sentado encima de mí. Para él era una gracia. Entonces él pasa las manos en mis glúteos y los toca, y le dije: ‘quítate, levántate'”

Melissa había logrado alejarse y el cantante se aproximó de nuevo para decirle que le gustó mucho cuando se besaron en la grabación de un video musical, en el que trabajaron juntos. Ella le dejó claro que eso había sido un momento de actuación y que quien lo besó fue la actriz.

Tras su respuesta, Kalimba le dijo:

“Vamos arriba a una coj*** rápida, nadie se va a enterar. Soy negro, como te gusta”.

Dice Melissa que le preguntó al cantante si era broma su insinuación en diferentes ocasiones y él siguió con lo mismo. Después pidió un taxi, se marchó del lugar y comenzó a buscar la manera de terminar su relación laboral con el famoso.

“Le conté todo (al litigante), fuimos con una notaría, el contrato se anuló por falta de cumplimiento de contrato, después me mandaron una lista de lo que supuestamente debía, pedí facturas y nunca me llegó, entonces todos los precios estaban ultra inflados (…) Lo que quiero que quede con este video es que esta persona no siga haciendo esto porque es su modo de operar”

En la grabación pidió no ser revictimizada por su caso y espera que al hablar evite que más personas pasen por lo mismo.

“Las personas que han pasado por esto, saben lo complicado que es, mucho tiempo lo minimicé, pero al final es un delito y es maltrato, es acoso y también me gustaría hacer conciencia en la que pueden afectarnos con esto las personas que lo hacen”.