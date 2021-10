'Ella me mordió yo le pagué con amor'

La historia de un hombre que demostró su amor indondicional hacia los perros se volvió viral en redes sociales, publicó ABC Noticias.

Hace unos días, Jorge Jaime, quien ha presentado en redes sociales sus diversos actos de bondad, ganó popularidad recientemente por rescatar a una perrita, a pesar de haber sido mordido por esta.

“Ella me mordió yo le pague con amor y hoy la alimento a diario ellos no son malos solo que aveces en la calle tiene que luchar por su vida hoy solo me ve y corre asia mi (sic) y eso vale más que una mordida muchas personas en su momento conocieron la historia y es real”, mencionó.

El tierno momento ha generó más de 349 mil me gusta y casi 40 mil retweets y en su perfil, muchos más perritos han compartido su amor con Jorge, pues reciben comida.

Y en los comentarios, personas compartieron cómo apoyan a los animales de la calle e incluso las adopciones que han realizado.