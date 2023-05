Chica no binaria fue con traje al baile de graduación y la expulsaron

Si bien con el paso de los años las autoridades de las instituciones educativas han intentado frenar los casos de bullying y de discriminación, hay veces que sus reglas no se ajustan con los criterios actuales de las sociedades que son más progresistas.

Así fue como le ocurrió a una estudiante que decidió usar las redes sociales para denunciar una desagradable situación: le prohibieron ir al baile de graduación de su escuela porque asistió con un traje.

Según información de Unilad, se trata de B. Hayes, una estudiante de Nashville, Estados Unidos, que se identifica como no binaria. Es por eso que en vez de ir con un vestido típico de fiesta, decidió ir con un traje especial de color negro.

Hay que recordar que los bailes de graduación son la ocasión perfecta para los estudiantes de dar por finalizada una etapa escolar, así que significa un momento importante para cualquier alumno o alumna.

Hayes, quien cursa en la Escuela Cristiana de Nashville, se sintió muy decepcionada y furiosa cuando las autoridades de la institución le dijeron que no podía entrar al salón de baile porque no llevaba una vestimenta acorde a ella.

Con la ayuda de un cartel, la estudiante se paró frente al lugar en donde se estaba realizando la graduación y se sacó una foto para denunciar el hecho. “No me dejaron entrar porque estoy de traje“, decía el letrero.

En la bajada de su publicación, Hayes explicó en detalle lo ocurrido. “Tengo 18 años y he asistido a la Escuela Cristiana de Nashville durante 13 años. Mi baile de graduación fue hoy y no me permitieron entrar porque estaba usando un traje. No debería tener que conformarme con la feminidad para asistir a mi baile de graduación“, escribió.

La joven dejó en claro que “no dejaré de ser quien soy para estar limitada dentro de una ‘caja’. ¿Quiénes creen que son para decirnos lo que significa ser mujer?“

La escuela supo sobre lo ocurrido y declaró que la chica había roto una regla de vestimenta que estaba estipulada desde que ella se matriculó en dicha institución. “Las familias conocen y firman un acuerdo con estas pautas cuando se inscriben“, dijeron las autoridades.

“Si bien respetamos el derecho de los estudiantes a no estar de acuerdo, todos nuestros estudiantes saben por nuestro manual escolar que cuando no siguen tales expectativas en los eventos patrocinados por la escuela, se les puede pedir que se retiren“, agregaron.

Desde Instagram la mayoría de los usuarios mostraron su apoyo ante la denuncia de la joven y mencionaron que la escuela estaba teniendo una actitud “discriminadora“.