Viajar para comprar

¿Eres amante de las compras? Adquirir un objeto o prenda en algún sitio lejano al hogar se puede convertir en un grato recuerdo de viaje. Si algún día quieres comprar un regalo en el extranjero, te proponemos estas opciones. AL ESTILO NEOYORQUINO Con un sinfín de tentadoras tiendas, el Westfield World Trade Center es todo un ícono de Lower Manhattan. Está dentro de el Oculus, obra de Santiago Calatrava, y que se ha convertido en todo un spot para los amantes de la fotografía. Ahí también se encuentra un mega estación de metro. Quienes vayan de compras pueden apoyarse en un concierge para localizar tiendas y hacer reservaciones en restaurantes. www.westfield.com/westfieldworldtradecenter TENTACIONES SUPERLATIVAS EN DUBÁI El primer shopping resort del mundo, Mall of the Emirates, no sólo presume marcas internacionales, suculentas alternativas gastronómicas y hoteles adyacentes. Entre sus servicios también destaca un excelente servicio de concierge así como WiFi gratuito. Al estilo Dubái, el centro también cuenta con varias opciones de entretenimiento: salas de cine, teatro, un atractivo boliche, un parque de diversiones y un tentador centro de esquí. https://www.malloftheemirates.com/en CON TOQUE PARISINO Cerca del Centro Centro Pompidou, Forum des Halles presume varias tiendas. Lo mejor de todo es que el sitio no es sólo un mall: su propuesta -resguardada por la estructura llamada Canopée- incluye una biblioteca, centro de hip-hop, cine y otros atractivos. Además de servicio de anfitriones, tiene áreas de relajación donde es posible recargar la batería de aparatos electrónicos. forumdeshalles.com UN TOKIO LUJOSO La exclusividad es un sello del barrio de Ginza. Justo allí se ubica el centro comercial Tokyu Plaza Ginza, que presume el área de duty free más grande de la capital japonesa fuera de un aeropuerto. El diseño de su fachada está inspirado en el arte en vidrio llamado "Kiriko" y su terraza es el área favorita para descansar entre compra y compra. ginza.tokyu-plaza.com/en SOFISTICACIÓN EN BUENOS AIRES Situado en el barrio de Palermo -favorito por sus jardines y atmósfera chic-, el centro comercial Alto Palermo es ya un clásico entre las bonaerenses. Entre sus servicios destaca acceso a WiFi gratuito y concierge. Toma en cuenta que algunas tiendas participan en el programa de devolución de impuestos para compradores internacionales. www.buenosaires123.com.ar/compras/alto-palermo.php