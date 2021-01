Sin perder el estilo

Archivo / El Diario

¿Sabías que el color de tu outfit puede ser muy favorecedor o el peor enemigo de tu maquillaje y de tu rostro, en las videollamadas?

Por eso, no solo es importante que coordines de la mejor manera tu beauty look con las prendas que llevarás puestas, sino que también es indispensable que conozcas cuáles son los tonos que más te conviene usar en tus próximas reuniones virtuales para realmente obtener un look de impacto ¡y aquí te ayudaremos a identificarlos!

Elige colores que favorezcan a tu tipo de piel

Un ejercicio que valdrá la pena que pongas en práctica es identificar cuáles son los tonos exactos que mejor quedan con tu piel, para descubrirlo, elige diferentes prendas de la mayor cantidad de colores posibles (mientras más distintos y contrastantes sean entre sí, mejor) y acércalos a tu rostro.

Al hacer esto, notarás cómo algunos tonos le dan más luz y vida a tu cara, pero otros te pueden hacer lucir 'apagada', 'más blanca o amarilla de lo que deseas' o incluso como si estuvieras 'cansada' o 'enferma' y esto te ayudará a identificar cuáles son exactamente los colores más favorecedores para ti y cuáles son los que deberías evitar.

¿Cuáles son los colores que favorecen a todos los tonos de pieles?: Para fines prácticos (y en caso de que no tengas tiempo de hacer el ejercicio de prueba en el espejo con algún tono), debes saber que existen colores que les quedan muy bien a TODAS las personas y que serán una apuesta segura en todo outfit. ¿Cuáles son? El rojo, negro, violeta y azul (en sus tonalidades más oscuras, cobalto, e incluso eléctricas o neón, pero los pasteles no son recomendables para personas con piel de matices amarillos).

Los mejores colores

Aunque tal vez seas fan de los acabados metálicos y neón en tu ropa, lo ideal es que guardes este tipo de tonalidades para otro tipo de eventos y que optes por colores que te hagan lucir más profesional a la hora de tu junta virtual.

¿Nuestras sugerencias? El blanco (que cabe aclarar debe lucir impecable, no amarillento, negro, con manchas o cualquier otro elemento que de un aspecto de suciedad), negro, verde esmeralda y azul (especialmente el marino, turquesa y cobalto).

El gris y café también son buenas opciones, pero te sugerimos contrastarlos con algún accesorio o detalle de otro color, ya que son tonos con los que puedes correr el riesgo de pasar desapercibida y verte 'poco interesante'.

En cuanto al rojo, este es un color muy llamativo y con un aire autoritario, por lo que nuestra recomendación es llevarlo en tonalidades oscuras (como el burgundy).