Más superhéroes al ataque

Después de meses de retrasos debido a la pandemia, hoy por fin se estrenará en la plataforma de streaming Disney+ la serie original ‘WandaVision’, una producción que llega para expandir el universo cinematográfico de superhéroes de Stan Lee con la historia de Wanda Maximoff y Vision.

Con nueve capítulos en total, este programa llega también a brindarle esperanza a los fanáticos de Marvel Studios tras el final de la saga del Infinito en ‘Avengers: Endgame’ (2019). Además, marca el inicio de la llamada Fase 4, que, debido a la llegada del Covid-19 y el cierre de salas de cine y estudios de producción, se retrasó más de un año y dejó pendientes los estrenos de las cintas ‘Black Widow’ y ‘Eternals’, además del lanzamiento de la serie sobre Falcon y el Soldado del Invierno.

“La serie es una carta de amor a la época de oro de la televisión”, explicó el escritor principal de ‘WandaVision,’ Jac Schaeffer, a Entertainment Weekly.

“Estamos rindiendo tributo y honrando a todos estos increíbles programas y a las personas que vinieron antes que nosotros, (pero) también estamos tratando de abrir un nuevo territorio”, añadió.

‘WandaVision’ es una serie que mezcla televisión clásica con el universo de superhéroes en un tipo de ‘ilusión’ y que sigue las vidas de Wanda, la Bruja de Escarlata, y el androide Vision, tras los sucesos de ‘Avengers: Endgame’.

“Encontramos a Wanda y Vision viviendo una existencia suburbana feliz, tratando de mantener sus poderes en secreto”, detalló Schaeffer.

Según la sinopsis de la producción, que este 15 de enero liberará los dos primeros capítulos, a medida que los personajes comienzan a entrar en nuevas décadas y se encuentran con tropos televisivos, comienzan a sospechar que las cosas no son lo que parecen en su tranquila vida de casados en la idílica ciudad de Westview.

Sin embargo, y además de mostrar el tierno romance de estos dos superhéroes, ‘WandaVision’ promete ser desvelar mucho más, pues la serie también abre una ventana para explorar el pasado de los personajes y ahondar en todas las capacidades de los poderes telequinéticos de la Bruja de Escarlata.

“Ha sido el mayor regalo que me ha dado Marvel, poder hacer esta serie (...) Puedes concentrarte en ella (Wanda) y no en cómo se sentía a través de las historias de los demás”, dijo Elizabeth Olsen, quien durante los últimos cinco años pasó de ser una antagonista traumatizada a una heroína que incluso hizo temblar a Thanos.

‘WandaVision’ de Matt Shakman

Estrena el 15 de enero por Disney+

Género: Romance, misterio, drama, ciencia ficción, superhéroes

Romance, misterio, drama, ciencia ficción, superhéroes Clasificación: Para mayores de 14 años

Para mayores de 14 años Elenco: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kathryn Hahn, Randal Park

Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kathryn Hahn, Randal Park Sinopsis: ‘Wandavision’ de Marvel Studios combina la comedia de situación clásica con el universo cinematográfico de Marvel para continuar la historia de Wanda Maximoff y Vision, una pareja de superhéroes con una vida aparentemente ideal de la que ambos empiezan a sospechar.

¿Sabías qué?...

Durante una entrevista con Emmy Magazine, la productora Jac Schaeffer detalló que la serie ‘Friends’ fue una de las principales fuentes de inspiración de la producción, además de ‘Parks & Recreation’, ‘I Love Lucy’, ‘The Dick Van Dyke Show’, ‘My three sons’, ‘Father Knows Best ‘y ‘The Adventures of Ozzie and Harriet’.

Qué ver para entender ‘WandaVision’

En una entrevista con Entertainment Weekly, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, dijo que no se necesitaba ser un fanático declarado de las películas del estudio para poder ver y disfrutar de ‘WandaVision’. Sin embargo, si quieres saber más acerca de los personajes y de su relación, aquí te dejamos una lista de películas que debes ver. Afortunadamente todas están disponibles en Disney+.

‘Avengers: Era de Ultrón’ (2015) / Duración: 2 horas con 23 minutos ‘Capitán América: Civil War’ (2016) / Duración: 2 horas con 29 minutos ‘Avengers: Infinity War’ (2018) / Duración: 2 horas con 31 minutos ‘Avengers: Endgame’ (201 9)/ Duración: 3 horas con 3 minutos

Tiempo total: 9 horas con 26 minutos