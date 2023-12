Llegó el espíritu navideño

La celebración anual más luminosa de invierno ya recibe a los fronterizos que se dan cita en la Plaza San Jacinto para disfrutar del WinterFest 2023.

Y es que como cada año, desde 2015, el espíritu de la Navidad se apodera del centro de El Paso con esta espectacular postal decembrina, en la que miles de luces adornan la plaza, que resplandece además con decoraciones de gran tamaño y un navideño de 55 pies de altura.

Al lugar llegan paseños y juarenses que cruzan el puente con la ilusión de tomarse una foto y disfrutar de las actividades que ahí se dan, mientras otros optan por comer algún rico platillo preparado en los food trucks.

La programación arrancó el pasado 18 de noviembre con el Desfile de las Luces, en el que participaron más de 50 contingentes, así como con el encendido del árbol y la apertura de la pista de hielo; con fecha de clausura para el 1 de enero, en total serán 45 días de celebración.

It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas!

“WinterFest es uno de los eventos emblemáticos más queridos de la ciudad de El Paso que se lleva a cabo en el centro de la ciudad”, informaron las autoridades tras agregar que comienza una semana antes del Día de Acción de Gracias y concluye el primer lunes de enero.

La temporada incluye atracciones con temas invernales, como la pista de hielo al aire libre y el punto en el que los niños pueden acercarse a Santa Claus para tomarse una foto y decirle sus más anhelados deseos.

El programa también se nutre de conciertos de variados géneros y de la proyección de películas de temática navideña, programación que tendrá lugar tanto en el Teatro Plaza como en el Museo de Arte de El Paso.

En el lugar habrá comerciantes ofreciendo artesanías, recuerdos y artículos diversos, con atractivos descuentos. No falte.

WinterFest

Plaza San Jacinto

Hasta el 1 de enero

Pista de hielo

Plaza del Centro de Convenciones

De lunes a jueves de 5:00 a 10:00 p.m.

Viernes de 5:00 a 11:00 p.m.

Sábados de 12:00 a 11:00 p.m.

Domingos de 12:00 a 11:00 p.m.

Entrada general, 10 dólares; menores de 5 años, 5 dólares; militares, 7 dólares