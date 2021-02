Cuentan su travesía escénica

A casi nada de celebrar su vigésimo aniversario, la compañía de teatro fronteriza Telón de Arena conmemora su travesía escénica en Ciudad Juárez con la publicación del libro ‘Habitación de la escena. 15 años de Telón de Arena’.

Este ejemplar aborda los primeros 15 años de vida de la compañía –cumplidos en octubre de 2017– a través de una impresión que reúne 48 colaboraciones de hacedores de teatro, directores, actores, dramaturgos y gestores que de alguna forma han sido cómplices de Telón de Arena, tales como: Luis de Tavira, Lucina Jiménez, Luisa Huertas, Sebastien Lange y Alejandro González Puche.

“En sus más de 350 páginas, además de reflexionar sobre el quehacer teatral en esta frontera y en México, se incluye una cronología de montajes de esta compañía con textos comentados por sus actores; una reseña de la actividad teatral en Ciudad Juárez de los años antes de Telón de Arena, y fragmentos de Crónicas del teatro juarense”, explica la compañía en un comunicado.

Editado por Servando Pineda Jaimes y Guadalupe de la Mora, bajo el sello editorial de Telón de Arena, este libro pudo llevarse a cabo gracias al Programa de Estímulos Fiscales para la Cultura y las Artes ‘Eka Naméawe’ del Estado de Chihuahua, que consiste en el financiamiento de proyectos culturales por medio del redireccionamiento del Impuesto Sobre la Nómina de empresas de la región. En este caso, AMN Quality Solucions hizo posible la publicación de ‘Habitación de la escena’.

El libro está disponible en su formato impreso, a través de donativos, en la página www.telondearena.org, así como en su formato electrónico de libre descarga en la misma dirección.

REC

Libro ‘Habitación de la Escena. 15 años de Telón de Arena’

Editores: Servando Pineda Jaimes y Guadalupe de la Mora

– Adquiere el ejemplar físico a través de: www.telondearena.org

– Donativo con entrega en Ciudad Juárez: 500 y 700 pesos

– Donativo con entrega nacional: 500 y 700 pesos (más costo de envío)

– Disponible también para descarga gratuita en versión electrónica

Sinopsis

Si hacer teatro en México es lo más parecido a una proeza mayúscula, hacerlo desde nivel subnacional se convierte en una gesta heroica. Pero hacerlo desde un municipio y más si es fronterizo, es realmente un salto al vacío sin protección alguna.

Ya sabe, la sempiterna cantaleta oficial: no hay recursos. Bueno, sí, pero no para las actividades culturales. Y si no los hay para las propias dependencias oficiales que son las encargadas de estas áreas, ¡imagine usted lo que significa hacer cultura desde el ámbito de la sociedad civil!

Por eso es digno de narrar y exponer, una de las más exitosas experiencias culturales que se tenga memoria en nuestra frontera: La Compañía de Teatro Telón de Arena.