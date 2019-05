Piden deslindar más las operaciones entre ICE y alguaciles de Los Ángeles

Los Ángeles – Un informe presentado este martes ante la Comisión Civil de Supervisión en Los Ángeles, California, pidió establecer una ‘línea brillante’ y más robusta que separe las actividades de los alguaciles y las del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reportó el diario La Opinión.

Entre las recomendaciones presentadas hoy ante la Comisión Civil, el informe, elaborado por la Oficina del Inspector General del Condado de Los Ángeles, indica que el Departamento de Alguaciles de Los Ángeles (LASD) “no debe ofrecer a ICE más información de la que proporciona al público”.

De igual forma, pide que no se disemine información relacionada con la puesta en libertad de los presos u otra información confidencial, “a no ser que sea requerida por la ley federal o estatal”.

Presentado por Dan Baker, de la Oficina del Inspector General del Condado, el informe especifica que el Departamento del Alguacil debería ofrecer información en internet sobre temas relacionados con la Visa U (para víctimas de delitos).

También pide lo mismo con respecto a los recursos de ayuda social y legal para los inmigrantes indocumentados.

El documento recalca que el LASD no debe ayudar al ICE en ninguna operación para hacer cumplir la leyes de inmigración, aunque señala que nada prohibirá a los alguaciles participar en operaciones conjuntas con ICE para combatir la delincuencia.

Robert Bonner, ex integrante de la Fiscalía y ex administrador de la DEA, presentó sus dudas acerca de algunas de las recomendaciones de no colaboración entre los alguaciles y las autoridades de inmigración que podrían poner en peligro la seguridad de la comunidad.

Por su parte, Prisiclla Ocen, vicepresidenta de la Comisión, pidió una reunión “lo más pronto posible” con el liderazgo del LASD para discutir el informe.

La Comisión también aprobó hoy una moción que pide al Inspector General del Condado de Los Ángeles investigar sobre la existencia de subgrupos dentro del LASD con agendas de acción propias.

“Estamos trabajando para crear transparencia y responsabilidad dentro del Departamento del Alguacil y éste es un paso importante para lograrlo”, dijo Brian Williams, director ejecutivo de la Comisión Civil de Supervisión de la ciudad angelina.