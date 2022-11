Tumblr vuelve a permitir desnudos

Nueva York.- Tumblr, la alguna vez popular plataforma de redes sociales, vuelve a permitir la desnudez, cuatro años después de anunciar la prohibición del contenido explícito.

“Ahora damos la bienvenida a una gama más amplia de expresión, creatividad y arte en Tumblr, incluido el contenido que representa la forma humana (sí, eso incluye la forma humana desnuda)”, escribió la compañía en una publicación de blog el martes.

Ese contenido, según la compañía, puede incluir "desnudez, temas para adultos o temas sexuales", siempre que esas publicaciones estén etiquetadas con las etiquetas comunitarias apropiadas, un sistema que Tumblr implementó en septiembre. Sin embargo, como señaló la publicación, "las representaciones visuales de actos sexualmente explícitos siguen estando fuera de los límites en Tumblr".

El anuncio significó un cambio radical para la compañía, que prohibió el contenido sexualmente explícito en 2018. Definió el contenido prohibido en ese momento como fotos, videos o GIF que "muestran genitales humanos de la vida real o pezones que presentan mujeres, y cualquier contenido, incluidas fotos, videos, GIF e ilustraciones, que representan actos sexuales”.

“No hay escasez de sitios en Internet que presenten contenido para adultos”, escribió Jeff D'Onofrio, director ejecutivo de Tumblr en ese momento, en una publicación de blog que anunciaba la prohibición en diciembre de 2018. “Se lo dejaremos a ellos y centraremos nuestra esfuerzos para crear el ambiente más acogedor posible para nuestra comunidad”.

Después de la prohibición, Tumblr perdió alrededor de un tercio de sus usuarios, lo que aceleró el declive del sitio para compartir y bloguear.

“Muchas personas inmediatamente no confiaron en la plataforma”, dijo Casey Fiesler, profesor asociado de ciencias de la información en la Universidad de Colorado, Boulder, que estudia comunidades en línea.

La propiedad de Tumblr ha cambiado de manos tres veces desde que fue fundada por David Karp en 2007. Yahoo compró el sitio en 2013 por 1100 millones de dólares . En 2017, Verizon compró Yahoo y Tumblr con él. En 2019, Verizon vendió Tumblr a Automattic , la empresa matriz de WordPress.com, por 3 millones de dólares.

En el anuncio de 2018, el Sr. D'Onofrio escribió que Tumblr "dependía de herramientas automatizadas para identificar contenido para adultos y humanos para ayudar a entrenar y mantener nuestros sistemas bajo control". Según el profesor Fiesler, esas herramientas automatizadas superaron sus objetivos.

“El sistema automatizado era muy, muy malo”, dijo. “Estaba marcando todo. Ya sabes, caricaturas y fotos aleatorias y todo tipo de cosas”.

Como resultado, se eliminaron publicaciones que no eran necesariamente explícitas, dijo el profesor Fiesler, y señaló que las publicaciones LGBTQ a menudo se marcaban como inapropiadas, mientras que otros contenidos no lo eran. Las personas que querían compartir historias sobre sus transiciones de género descubrieron que sus publicaciones estaban siendo bloqueadas. Incluso las publicaciones que no presentaban imágenes explícitas, como algunos fan fiction, se estaban eliminando, dijo.

Algunos usuarios que abandonaron Tumblr en realidad compartían contenido explícito, pero muchos otros eran "personas cuyo contenido estaba envuelto en este algoritmo realmente malo", dijo el profesor Fiesler.

Según un usuario de Tumblr que publica bajo el nombre de Minerva P. Kelley , muchos usuarios pensaron que el éxodo masivo en 2018 significó el final de la plataforma.

“Mucha gente decía: 'Bueno, adiós Tumblr. Como, supongo que esto mata el sitio'”, dijo la Sra. Kelley, de 27 años, de Los Ángeles. “Pero muchos usuarios de Tumblr están allí porque es una experiencia legítimamente única en comparación con las otras aplicaciones”.

Ha habido un renovado interés en Tumblr en los últimos años, especialmente entre los jóvenes. De los 135 millones de usuarios mensuales, el 48 por ciento son miembros de la Generación Z, según la empresa .

La Sra. Kelley describió a Tumblr como más "igualitario" que otros sitios de redes sociales, en parte porque los usuarios no están verificados , la mayoría de las personas no asocian sus cuentas con sus nombres reales y los recuentos de seguidores están ocultos. Las publicaciones patrocinadas son raras, por lo que, a diferencia de Instagram, los usuarios generalmente no buscan ganar dinero.

“En Tumblr, solo somos un montón de perdedores tocándonos los cuernos de payaso unos a otros”, dijo Kelley. “Existe esta sensación de, ya sabes, nada realmente importa aquí”.