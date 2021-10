Revelan precios de Switch Online Expansion Pack

Ciudad de México.— Un par de semanas después de su presentación en un Nintendo Direct, la expansión de Nintendo Switch Online al fin tiene precios confirmados para México.

Cabe recordar que el servicio base de Nintendo Switch Online cuenta con las siguientes funciones: opción multijugador en línea; descargar y jugar clásicos del NES y SNES; guardar datos en la nube; además de tener acceso a la app para dispositivos móvil que facilita la comunicación entre jugadores y ofertas especiales.

A partir del 25 de octubre llegará un paquete de expansión a este servicio, que incluirá juegos de Nintendo 64, Sega Genesis y para los usuarios de Animal Crossing: New Horizons, se incluirá la expansión Happy Home Paradise.

El catálogo de juegos inicialmente estará compuesto por Super Mario 64, Mario Kart 64, Dr. Mario 64, Mario Tennis, Sin & Punishment, Star Fox 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Win Back: Covert Operations y Yoshi's Story de Nintendo 64.

Por la parte de Sega Genesis se ofrecerán Castlevania: Bloodlines, Contra: Hard Corps, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Ecco the Dolphin, Golden Axe, Gunstar Heroes, M.U.S.H.A., Phantasy Star IV, Ristar, Shining Force, Shinobi III: Return of the Ninja Master Strider, Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2 y Strider.

Más diversión en Animal Crossing

En el nuevo contenido descargable de Animal Crossing: New Horizons, los gamers sacarán todo su potencial arquitectónico para construir casas vacacionales e invitar a clientes a visitar un lejano archipiélago, junto con los entrañables personajes de este mundo paradisíaco.

La actualización Happy Home Paradise estará disponible el 5 de noviembre, y en caso de que los jugadores no contraten la expansión de Nintendo Switch Online, podrán hacer la reserva del contenido a partir del 29 de octubre.

Precios

Los usuarios que ya cuentan con una suscripción anual a Nintendo Switch Online obtendrán un descuento proporcional para el nuevo plan. Nintendo aclaró que será un poco diferente para cada suscriptor elegible y dependerá del tiempo de validez restante en su suscripción actual a Nintendo Switch Online.

Suscripción individual por 12 meses: $1,190.

Suscripción familiar por 12 meses, para ocho usuarios: $1,900.