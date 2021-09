Estos serán los precios de los nuevos iPhones en EU

Associated Press | iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max Associated Press | iPhone 13 and iPhone 13 mini

Nueva York— Apple presentó este martes una serie de nuevas ofertas de hardware, incluida una actualización de su iPhone insignia, que mejora los modelos anteriores. Pero una métrica permaneció prácticamente igual: el precio. El nuevo iPhone 13 costará 800 dólares, lo mismo que el iPhone 12 del año pasado, mientras que el iPhone 13 Mini costará 700 dólares, idéntico al del año pasado. Los modelos más caros de los nuevos teléfonos, el iPhone 13 Pro y 13 Pro Max, costarán mil y mil 100 dólares, respectivamente, lo mismo que las versiones premium del año pasado. Apple ha elevado los precios de sus teléfonos a lo largo de los años, y los aumentos a veces asustan a los consumidores. Las ventas de los modelos de iPhone X más caros que comenzaron en mil dólares en 2018 fueron más lentas de lo esperado, por ejemplo, lo que provocó que Apple rebajara las estimaciones de ingresos y recortara los precios en China. La compañía respondió en 2019 con una oferta más barata: 700 dólares para el iPhone 11, por debajo de los 750 dólares para el iPhone XR comparable del año anterior. Y la primavera pasada presentó un nuevo iPhone SE económico por 400 dólares. Algunos analistas pensaron que la estrategia podría ser astuta durante la pandemia, ya que la gente intentaba ahorrar dinero. Recientemente, las ventas del iPhone se han disparado, en parte porque la pandemia ha fomentado la dependencia a la tecnología de las personas.