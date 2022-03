Lanza PlaySatation su propia versión del Game Pass

Ciudad de México.- La membresía de PlayStation Plus tendrá modificaciones dentro de poco, al ampliar los contenidos que incluirá, con la integración de títulos clásicos de PS original, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP y PS4, de los cuales, algunos de ellos serán reproducidos a través de la nube, al también fusionar el servicio de PlayStation Now.

"En junio, uniremos PlayStation Plus y PlayStation Now en un nuevo servicio de suscripción PlayStation Plus que ofrece más opciones a los usuarios en tres niveles de membresía a nivel mundial", comentó Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment.

"Nuestro enfoque es ofrecer contenido seleccionado de alta calidad con una colección variada de juegos".

El primer nivel de las membresías es PlayStation Plus Essential, que ofrecerá las ventajas actuales de PS Plus, como dos juegos mensuales descargables, descuentos exclusivos, almacenamiento de las partidas guardadas en la nube y el acceso al multijugador en línea.

PlayStation Plus Essential tendrá el mismo precio que la suscripción actual, desde los 7 dólares mensuales y hasta 40 dólares anuales, sin contar los impuestos.

Luego está PlayStation Plus Extra, que además de otorgar todo lo de Essential agrega un catálogo de hasta 400 juegos de PS4 y PS5, incluidos títulos de PlayStation Studios y socios externos, que se podrán descargar para jugar.

PlayStation Plus Extra tendrá un costo desde los 10.50 dólares cada mes o hasta 67 dólares anuales, sin incluir impuestos.

Finalmente, estará disponible PlayStation Plus Premium, que además de incluir lo de Essential y Extra, añade hasta 340 juegos, compuestos por títulos de PlayStation 3 a través de la nube y también juegos de la PlayStation original, PS2 y PSP, algunos disponibles a través de la nube y otros seleccionados para descarga.

En los mercados que ya cuentan con PlayStation Now, los suscriptores de Premium podrán transmitir los juegos de PS original, PS2, PSP y PS4 a través de la nube, por medio de las consolas PS4, PS5 y PC.

Este nivel también ofrecerá pruebas de juego con tiempos limitados.

Por otro lado, para los mercados que aún no cuentan con PS Now, como el latinoamericano, PlayStation ofrecerá la suscripción PlayStation Plus Deluxe, que será más accesible que Premium y ofrecerá juegos de PS original, PS2 y PSP para descargar, además de versiones de prueba de juegos por tiempo limitado. También incluye los beneficios de los niveles Essential y Extra.

El precio de PlayStation Plus Deluxe para Latinoamérica será desde los 12 dólares mensuales, hasta 77 dólares anuales, sin contar impuestos.

Durante el lanzamiento de estos nuevos niveles, PlayStation incluirá juegos como Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal en los niveles Extra y Premium.

De acuerdo con Ryan, PS trabaja con desarrolladores de PlayStation Studios y socios para ampliar su catálogo de títulos, que se actualizará regularmente.

Una vez que las nuevas suscripciones estén disponibles, PlayStation Now dejará de ser ofrecido como un servicio independiente y formará parte de la nueva oferta. Al respecto, los usuarios de PlayStation Now migrarán a PlayStation Plus Premium sin aumentar sus tarifas de suscripción actuales en el momento del lanzamiento.

La disponibilidad está prevista para ocurrir por fases. En junio, llegarán a varios mercados de Asia, luego en América del Norte, Europa y el resto de países donde se ofrece PS Plus.

Ryan afirma que los nuevos servicios estarán disponibles en la mayoría de territorios de PlayStation Network para finales del primer semestre del 2022.

Entre sus planes, también se busca ampliar el servicio de transmisión en la nube a mercados adicionales, de los cuales se proporcionará más información posteriormente.