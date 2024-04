Eclipse solar: así puedes cuidar a tus mascotas

Los animales no deberían ver el eclipse solar total sin protección en sus ojos para evitar daños a sus retinas, advierten expertos.

Algunas personas esperan con ansías el eclipse solar total del 8 de abril, conocido como el Gran Eclipse Mexicano. Sus mascotas, por otro lado, podrían no mostrar respuestas especiales ante dicho evento, de acuerdo con Mark Freeman, profesor del Colegio de Medicina Veterinaria de Virginia Tech.

Para la mayoría de los animales de compañía, el oscurecimiento del día indica que se acerca el momento de dormir. Su respuesta al evento podría ser dirigirse a su cama o algún sitio donde suelen refugiarse, apunta Jennie K. Willis, especialista en comportamiento animal de la Universidad Estatal de Colorado.

Otra posibilidad es que se confundan por la oscuridad repentina, lo que puede generar ansiedad o miedo en algunos ejemplares, advierte Freeman.

“Para mascotas como gatos y perros, siempre puedes darles un premio o un juguete mientras ocurre el eclipse solar. Será un momento muy corto cuando esté muy oscuro. Mientras nos mantengamos calmados, los animales también estarán calmados“, considera Raffaela Lesch, profesora de Biología en la Universidad de Arkansas.

¿Verán los animales el eclipse solar?

Generalmente, las mascotas como aves, gatos y perros no miran directamente al Sol porque sus reflejos naturales previenen que lo hagan, señala la Universidad Estatal de Ohio. Según Willis, es poco probable que volteen a ver el astro por su propia iniciativa.

“A diferencia de los humanos, los animales no están demasiado fascinados con el fenómeno del eclipse y no estarán inclinados a mirar al Sol por el simple hecho de observar el eclipse. ¡Instintivamente no miran al Sol porque daña sus ojos!”, enfatiza el Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad de Georgia.

Con el fin de asegurar su bienestar durante un eclipse solar, universidades y organizaciones centradas en proteger a los animales de compañía ofrecen los siguientes consejos a los tutores.

Tips para el eclipse

Abstente de alentar a cualquier mascota a mirar el eclipse. Si lo ven sin protección en sus ojos, podrían quedar dañadas sus retinas. Aunque es posible que usen lentes certificados ISO 12312-2 para eclipses, es poco probable que los mantengan puestos en sus caras.

Evita motivar a los animales a voltear al cielo. Algunas especies, como los perros, tienden a ver hacia donde apuntan o miran las personas. Lo ideal es distraerlas con juguetes o comida para que vean hacia abajo.

Resguarda a las mascotas en interiores con las cortinas cerradas y luces artificiales encendidas para minimizar riesgos. De esta manera, será una experiencia similar a cuando las nubes oscurecen el cielo.

Coloca una barrera en casa o mantén con correa a los animales si las personas entrarán y saldrán del inmueble a lo largo del eclipse. Así se prevendrán escapes.

Si saldrás para ver el eclipse, deja a tu compañero dentro de casa porque si se queda afuera podría confundirse e incluso perderse si entra en pánico.

Cerciórate de que estén a gusto los animales de compañía si visitarán lugares concurridos durante el eclipse. Las aglomeraciones de personas y los ruidos de las festividades podrían impactar su comodidad e incluso estresarlos.

Asegúrate de que lleven correa si estarán en exteriores para prevenir que huyan. También placa de identificación con datos de contacto de su familia. Si escapan, así será más sencillo que vuelvan a casa.

Quédate en casa con tu mascota si es ansiosa o nerviosa. También podría beneficiarse de tu presencia si está cómoda con una rutina estructurada y rígida. Al estar juntos, se sentirá más segura, en especial si tu actitud es calmada.

Permite a los animales dormir o tomar una siesta si desean hacerlo debido a la oscuridad.

En caso de que vivas en un entorno rural, vigila a tu mascota si está en exteriores porque podría encontrarse con alguna especie de hábitos nocturnos. Generalmente evitan a las personas y animales domésticos durante el día, pero existe la posibilidad de que salgan mientras el cielo está oscuro.

Consejos especiales para...