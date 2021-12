Preparan países cuarta dosis anti Covid; expertos advierten efectos adversos

Nueva York.- El Ministerio de Salud de Israel está analizando si aprobar una cuarta dosis de vacunas contra el Covid-19 para algunas personas, para contener la variante Ómicron de rápida propagación, luego de que los expertos recomendaran tomar ese paso incluso antes de que se dispusiera de muchos datos científicos para respaldar otro refuerzo.

A pesar de la incertidumbre, el panel de respuesta a la pandemia que asesoró al gobierno llegó a la conclusión de que los beneficios potenciales superaban los riesgos, lo que apunta a signos de disminución de la inmunidad unos meses después de la tercera vacuna.

Dijo que cualquier retraso en las dosis adicionales podría resultar demasiado tarde para proteger a los que corren mayor riesgo.

Si el Ministerio de Salud aprueba la recomendación del panel, lo que podría suceder de manera inminente, Israel estaría muy por delante de otras naciones en la administración de una cuarta dosis. El primer ministro, Naftali Bennett, ha dejado en claro que apoya una cuarta oportunidad y el ministro de Salud, Nitzan Horowitz, ha sugerido que una nueva ronda de refuerzos podría comenzar este mismo domingo.

"El precio será más alto si no nos vacunamos", dijo el doctor Boaz Lev, jefe del panel asesor, en una conferencia de prensa este miércoles por la noche. Al describir la propagación de Ómicron como "una especie de tsunami o tornado", agregó: "No tenemos mucho tiempo para tomar decisiones".

Pero algunos profesionales médicos han sugerido frenar. Advierten que demasiadas inyecciones podrían dañar la capacidad del cuerpo para combatir el virus Covid-19.

El profesor Hagai Levine, epidemiólogo y presidente de la Asociación de Médicos de Salud Pública de Israel, dijo que Israel aún no estaba experimentando un aumento brusco de las infecciones: las infecciones diarias rondan las mil 200 por día, frente al más de un millón registradas en el pico de la ola delta. en agosto, y no hubo evidencia de que fuera necesaria una cuarta inyección para prevenir una enfermedad grave causada por Ómicron.

“Respeto la opinión de quienes dicen que es mejor prevenir que curar”, dijo el profesor Levine en una entrevista, “y no hay problema en estar preparado. Pero antes de aplicar una cuarta dosis, es preferible esperar a la ciencia".

Otro crítico vocal, el profesor Dror Mevorach, que dirige la sala de coronavirus en el Centro Médico Hadassah en Jerusalén, también instó a esperar más datos.

"El hecho de que lideramos con la tercera dosis no significa que deba haber una cuarta dosis sin base científica", dijo. Disminuir los anticuerpos con el tiempo es natural, dijo, y aumentar los anticuerpos puede tener un beneficio limitado.

El panel asesor del gobierno dijo que su recomendación de una cuarta inyección se derivó de la confluencia particular de Ómicron y la carga adicional sobre el sistema de salud durante el invierno, y podría no conducir tan rápidamente a una quinta.

Al principio, muchos israelíes consideraron que el liderazgo de su país en la vacunación del público era un privilegio y un boleto para un rápido regreso a la vida normal. Pero la perspectiva de una cuarta vacunación dentro de un año estaba dando cierta pausa.

“Como muchas personas, soy muy ambivalente”, dijo Chely Edery, de 59 años, propietario de una tienda de regalos en Jerusalén. “Lo último que quiero es que mi negocio cierre, pero tengo la sensación de que esta vez no saben lo suficiente”.

Benny Muchawsky, de 80 años, arquitecto, dijo que parecía histeria. "Israel es el laboratorio de la vacuna contra el coronavirus", dijo.

Anuncia Chile aplicación de cuarta dosis de vacuna contra Covid

Las autoridades chilenas anunciaron este jueves que en el país se administrará una cuarta dosis de vacunas contra el Covid-19.

El anuncio se produjo el mismo día que el presidente Sebastián Piñera conmemoró el inicio de la campaña de vacunación, que ha situado a Chile en la cabecera de Latinoamérica y del mundo en la administración de estos fármacos. El mandatario añadió que la aplicación de la cuarta dosis iniciaría en febrero y que ya se cuentan con las dosis necesarias para ello.

“Nuestro esquema de cuarta dosis va a ser también de tipo heteróloga, es decir, vacunar con otra vacuna diferente a la que se puso en la primera y segunda dosis”, afirmó el ministro de Salud, Enrique Paris, al realizar el anuncio este jueves.

Con información de The New York Times y Associated Press.