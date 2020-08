Por qué es tan difícil perder peso: las duras verdades

¿Por qué es tan difícil perder peso? Es una pregunta que muchas personas, si no la mayoría, se han hecho. Aparte de lo obvio (la comida es deliciosa, el ejercicio es difícil y el tiempo escaso), hay muchos otros factores que afectan la pérdida de peso y de las que muchas personas ni siquiera saben que son víctimas. Aquí hay seis que podrían estar obstaculizando el progreso de su pérdida de peso.

Tienes una actitud a corto plazo

Todo en esta lista es algo así como una dura verdad, pero ésta es a menudo la más difícil de aceptar (y cambiar). Si comienza la pérdida de peso con una actitud a corto plazo, es posible que no lo consiga.

Sin un enfoque a largo plazo para la pérdida de peso, puedes perder 5 kilos o más en dos semanas y luego sufrir un rebote cuando descubras que el régimen no estaba funcionando para ti. Esto es demasiado común cuando las personas se embarcan en dietas estrictas o dietas de moda que prometen una rápida pérdida de peso. En realidad, para la mayoría de las personas, una dieta bien equilibrada que incluya todos los grupos de alimentos, e incluso algunas golosinas, funciona mejor a largo plazo.

Tienes una mentalidad de todo o nada

Muchas personas que luchan con una actitud a corto plazo también luchan con una mentalidad de todo o nada. Una mentalidad de todo o nada puede mantenerte en un ciclo perpetuo de perder-ganar-perder, sin mencionar la vergüenza y la culpa por la comida.

Este concepto de todo o nada también se aplica al fitness: si has estado haciendo ejercicios de izquierda a derecha, pero no te sientes más en forma o más fuerte, es posible que estés haciendo demasiado. Reducir el tono podría, en contra de la intuición, ser la respuesta para mejorar tu estado físico (y jugar a largo plazo).

Te falta un sistema de apoyo

Los amigos, familiares y otras personas importantes que te apoyen son fundamentales para una pérdida de peso exitosa. Si actualmente siente que carece de un sistema de apoyo, intente tener conversaciones abiertas con sus amigos, familiares y pareja al respecto.

Si un sistema de apoyo no está funcionando, recurra a comunidades en línea que promuevan tanto la salud como la positividad corporal.

Crees que el ejercicio lo conquista todo

Si está familiarizado con la industria del bienestar, sabrá este dicho: "Los abdominales se hacen en la cocina, no en el gimnasio". Incluso si sus objetivos no incluyen un estómago marcado, el adagio sigue siendo relevante. Simplemente no puedes hacer ejercicio con una dieta deficiente.

El ejercicio definitivamente debería ser parte de tu enfoque general para la pérdida de peso, porque está demostrado que ayuda a perder peso (sin mencionar su larga lista de otros beneficios para la salud), pero es difícil perder peso solo con el ejercicio. Muchas personas sobrestiman la cantidad de calorías que pueden quemar con sus entrenamientos; probablemente sea mucho menos de lo que crees.

El sueño, estrés y carga de trabajo están trabajando en tu contra

Perder peso será mucho más difícil si está crónicamente estresado, con falta de sueño o con exceso de trabajo. La verdad es que la nutrición y el ejercicio son solo dos componentes de una vida saludable que pueden conducir a la pérdida de peso. Si bien es importante, un enfoque demasiado fuerte en la nutrición y el ejercicio puede hacer que pases por alto otros factores que son igualmente importantes: el sueño y el manejo del estrés.

Utilizas suplementos en lugar de llevar una dieta saludable

Si bien ciertos suplementos pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos de pérdida de peso, debes trabajar para que funcionen. Por ejemplo, incorporar un batido de proteínas diario por las mañanas puede ayudarte a sentirse más lleno durante el día, lo que puede ayudar a mantener a raya los antojos. El aumento de la ingesta de proteínas también puede ayudarte a desarrollar músculo, lo que ayuda a la recomposición corporal.

Ciertos suplementos para bajar de peso tienen alguna evidencia que los respalda, pero ningún suplemento está probado como el método que nadie quiere tomar: comer menos calorías de las que quemas.