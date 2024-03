¿La dieta de moda te puede funcionar?

Ciudad de México.- "Mídete al comer", "consume alimentos variados", "balancea tu alimentación"... y otras frases por el estilo escuchamos siempre cuando hablamos de la comida y hacemos actividad física para mantenernos EN FORMA.

Nunca falta el amigo o familiar que te recomienda "su dieta", porque a él le funcionó. Sin embargo, no repara en que un régimen alimenticio no necesariamente tiene el mismo efecto en otra persona, porque hay muchas variables y hábitos de consumo que inciden precisamente en sus resultados.

Basta recordar que, si bien tenemos los mismos órganos, cada cuerpo reacciona diferente.

O peor aún, las dietas "de moda" pueden ser hasta problemáticas y estar lejos de lo que se espera porque muchas veces se malinterpretan las porciones o simplemente no se siguen como se debe.

La llamada dieta cetogénica, que prioriza el consumo de proteínas y grasas saludables sobre los carbohidratos, es una muestra y últimamente está en boga entre la comunidad de los asiduos a gimnasios o clubes.

Y no es que sea mala, sino que debe entenderse de la mejor manera para que sea efectiva, advierte Juan Jerezano, coach nutricional certificado por la National American of Sports Medicine (CNC-NASM).

"En general ninguna dieta es mejor que otra, conforme a más información, sabemos que lo importante es tener una alimentación balanceada con los nutrientes lo mejor distribuidos posibles basados en nuestras preferencias.

"No es mejor no comer carbohidratos y no es mejor sólo comer proteínas o sólo comer grasas, aunque, estrictamente hablando, los carbohidratos no son una parte esencial, es decir podemos no comerlos y seguir viviendo y (en cambio) las grasas y las proteínas son algo sí esenciales y necesitamos consumirlos o de lo contrario tendremos deficiencias importantes. Cuando hablamos de nutrientes esenciales es algo que nosotros no podemos producir y tenemos que obtenerlos a partir de la dieta. Lo esencial y lo óptimo en el cuerpo humano no van de la mano", explica Jerezano.

Metabolismo es clave

Para el también especialista en Medicina de la Actividad Física y Deporte por la UNAM el metabolismo juega un papel importante en las dietas más allá de que es un proceso que realizan todos los humanos.

"Algunos han optado por una dieta cetogénica basándose en que mejora la eficiencia del uso de grasas y con eso nuestro metabolismo se va potencializando, pero aquí hay que recordar que metabolismo es una palabra muy complicada de entender de forma global, porque hay quienes piensan que sólo es más energía (gracias a él), y va más allá, son todas las reacciones químicas que están en nuestro cuerpo, entonces, el metabolismo es con y sin carbohidratos", detalla.

"Una dieta cetogénica es aquella alta en grasas, en proteínas y muy baja en carbohidratos, por definición es de menos e 50 gramos de carbohidratos en un día. Esta dieta se empezó a popularizar basado en que existe una teoría de que, cuando consumimos carbohidratos, la insulina se eleva y, como ésta es una hormona que hace que se almacene el tejido adiposo, es decir la grasa, pues entonces engordamos. De aquí que esta teoría es a través de un mecanismo fisiológico, pero no del tiempo, solo en el momento en que lo hago", expone el entrevistado.

¿Qué papel juega la genética en las dietas?

"Existe esta parte de la nutrición basada en tus genes que se hizo relativamente famosa no hace tantos años y empezaron a haber empresas que te decían qué podías comer basándose en un análisis genético. Un estudio reciente, de 2023, lo que hace es justo comparar a partir de 10 genes que se asocian a si utilizas más grasas o más carbohidratos en tu metabolismo, y aquellos que 'utilizan' mejor las grasas tienen más estos genes.

"Nosotros siempre almacenamos el tejido adiposo en forma de triglicéridos. Lo que más habla de nosotros son los hábitos: ¿cuánta fibra consumo, proteína suficiente, carbohidratos y de dónde provienen éstos?, ¿cuánto duermo, hago ejercicio, de fuerza?, en fin, son variables que al final no las podemos aislar", comenta Jerezano.

Sí o no la dieta

Una dieta cetogénica no necesariamente es mala, porque de alguna manera propicia ciertos cambios en la conducta alimenticia, destaca el coach nutricional Juan Jerezano.

"Quien intenta hacer una dieta cetogénica pasa de tener malos a mejores hábitos y, entonces, mejora mucho, (pero) se queda con la idea de que ese es el camino y la parte psicológica empieza a influir, porque inició a echarle ganas, a esforzarse mucho y tuvo resultados, pero no sólo controla la cantidad e carbohidratos, que no está consumiendo, controla otras cosas, tal vez se mueve más, hace más ejercicio, pero uno siempre quiere echarle la culpa o decir que lo que me benefició fue la dieta cetogénica.

"Hay recomendaciones generales (en una dieta), pero siempre es importante recordar que una sugerencia basada en lo que funciona para la mayoría de las personas, y si esa mayoría lo sigue, le irá bien, pero eso no significa que hacer otra cosa, claro, prescrita por el profesional del área, pueda hacer que le vaya mejor", comentó Jerezano.

¿Qué son...?

Carbohidratos

Estos macronutrientes están conformados por moléculas de azúcares y se encuentran en alimentos como cereales, legumbres, verduras, frutas y harinas integrales, entre otros.

Son una de fuente de energía, pero, en el caso de los carbohidratos simples, su transformación en glucosa es más veloz, pueden generar picos de este compuesto en la sangre, pues su asimilación es rápida; además, su exceso propicia su conversión en tejido graso.

Proteínas

También son macronutrimentos, una molécula que el cuerpo necesita para desarrollar ciertas funciones. Dan estructura a músculos, ayudan a formar tejidos, son parte de algunas regulaciones hormonales y hasta fortalecen el sistema inmune.

Además de los alimentos de origen animal, como las carnes, las proteínas también están presentes en semillas, legumbres, cereales, verduras y frutas, que deben incluirse en la dieta diaria.

Grasas

Se trata del nutriente que más energía aporta, pero también está presente en funciones clave del cuerpo, pues forma parte de hormonas y de las células, e intervienen en la actividad de órganos como el cerebro.

Lo ideal es consumir sólo grasas saludables, presentes por ejemplo en aguacate, aceite de oliva, nueces, pistaches, almendras y pepitas.

FRASE

"Si consumo carbohidratos, se eleva la insulina y, en consecuencia, engordo, pero si no los consumo entonces no hay liberación de insulina y, como consecuencia, no hay cómo se almacene la grasa. En realidad no importa de dónde vengan los nutrientes que consumo, sino el balance en calorías que tengo en mi vida".

Juan Jerezano

Coach nutricional