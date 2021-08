Estos cubrebocas son los recomendados para los niños

Nueva York— Los niños son superhéroes por soportar la pandemia de Covid-19 y tienen el equipo para demostrarlo. Los cubrebocas siguen siendo imprescindibles en las escuelas, en los consultorios médicos, para viajar y, según el lugar donde viva y otros factores, en muchas otras situaciones. Durante el año pasado, analizamos más de 100 cubrebocas de tela y desechables para niños, analizamos estudios científicos, hablamos con expertos e investigadores en salud, evaluamos la eficiencia de filtración en pruebas de laboratorio independientes y probamos a los finalistas con un panel de 10 niños de 2 a 10 años.

El mejor cubrebocas es el que le queda bien y el que su hijo podrá usar cuando lo necesite, dicen los expertos. Eso significa que no hay un solo cubrebocas que funcione para todos los niños, y encontrar el adecuado para su hijo puede implicar mucho ensayo y error. Nuestra investigación y pruebas nos han permitido identificar un puñado de telas para niños y cubrebocas desechables que creemos que son buenas opciones para probar, que se pueden pedir fácilmente en línea y que deberían enviarse con bastante rapidez.

Si está buscando un cubrebocas de tela para niños con un filtro incorporado que pueda bloquear partículas del tamaño de gotas y aerosoles, le recomendamos el cubrebocas Enro Kids. Ofrece una de las mejores filtraciones de nuestras selecciones (asumiendo un ajuste perfecto), de acuerdo con las pruebas de laboratorio independientes que encargamos. Nuestros evaluadores de niños encontraron que era excepcionalmente liviano y que se ajustaba bien. Y se puede lavar a máquina, una rareza entre las máscaras con filtros incorporados.

Happy Mask Pro tiene un filtro incorporado y funcionó bien en nuestras pruebas de laboratorio. Aunque es más rígido que la mayoría de los cubrebocas que probamos, se siente liviano y cómodo. Sin embargo, este cubrebocas debe lavarse a mano.

Si está buscando un cubrebocas desechable estilo N95 para un niño, le recomendamos el cubrebocas 4CAir AireTrust Nano para niños. Este cubrebocas KN95 debe adaptarse a niños de 4 a 10 años, y tiene presillas ajustables para las orejas y un cable para el puente de la nariz. Y nuestras pruebas de laboratorio confirmaron que filtra aproximadamente el 99 por ciento de las partículas del tamaño de un aerosol (asumiendo un ajuste perfecto).

El conjunto de cubrebocas de tela para niños Baggu está hecho de dos capas de algodón orgánico. Sus orejeras ajustables lo ayudan a adaptarse a una variedad de rostros. La construcción en forma de sobre de los cubrebocas mantiene la tela alejada de la nariz y la boca, por lo que muchos de nuestros evaluadores de niños la encontraron más cómoda para el uso a largo plazo. En nuestra prueba de laboratorio independiente, el cubrebocas básico de tela sin filtro como Baggu bloquearon menos partículas del tamaño de aerosol que los cubrebocas con filtros incorporados, pero eso no significa que no sean una buena opción. La prueba de laboratorio tiene limitaciones y no tuvo en cuenta el ajuste o la comodidad, que son factores importantes al elegir un cubrebocas (especialmente para niños).

El cubrebocas de triple capa para niños Old Navy son los mejores cubrebocas baratos para niños que hemos probado. Aunque no ofrecen la misma comodidad o capacidad de ajuste de nuestras otras recomendaciones, los cubrebocas de algodón plisado de tres capas son confiables, duraderos y se ajustan a una gama más amplia de edades que otros cubrebocas plisados básicos que probamos. Los cubrebocas Old Navy no tienen filtros incorporados.