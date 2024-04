¿Cuál es su 'edad biológica'?

Si alguna vez ha asistido a una reunión del instituto, sabrá que algunas personas parecen envejecer más rápido que otras. Veinticinco años después de la graduación, un compañero de clase puede parecer una década más joven que el resto, y otro una década mayor.

"La gente lo sabe intuitivamente", dice el Dr. Nir Barzilai, director del Instituto de Investigación del Envejecimiento de la Facultad de Medicina Albert Einstein, "pero no entienden que es una biología que estamos intentando descubrir".

Los científicos están trabajando para cuantificar este fenómeno y poner número a la "edad biológica" de una persona fijándose en su salud celular en lugar de en cuántos años ha vivido. Algunas de estas mediciones se comercializan ahora como análisis de sangre directos al consumidor. Pero antes de desembolsar cientos de dólares para averiguar su edad real, asegúrese de saber lo que está pagando. Los expertos advierten de que, aunque estas pruebas son interesantes en teoría y podrían ser valiosas herramientas de investigación, no están preparadas para el prime time.

¿Cómo se mide la edad biológica?

Los investigadores definen la edad biológica como "la acumulación de daños que podemos medir en nuestro cuerpo", explica la Dra. Andrea Britta Maier, codirectora del Centro de Longevidad Saludable de la Universidad Nacional de Singapur. Ese daño procede del envejecimiento natural, así como de nuestro entorno y comportamientos.

El concepto se atribuye a menudo al médico y científico británico Alex Comfort (quizá más conocido por escribir "The Joy of Sex"), que publicó un artículo sobre la idea en 1969. Pero durante décadas, los científicos no supieron cómo medir la edad biológica de una persona.

En 2013 se produjo un gran avance cuando Steve Horvath, profesor de genética humana y bioestadística de la Universidad de California en Los Ángeles, propuso utilizar un "reloj" basado en el campo emergente de la epigenética. A lo largo de nuestra vida, nuestro ADN acumula cambios moleculares que activan y desactivan diversos genes. El Dr. Horvath analizó estos cambios en miles de personas y desarrolló un algoritmo para determinar su correlación con la edad.

Estos cambios se producen de forma natural a medida que envejecemos, explica Jesse Poganik, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard que investiga el envejecimiento biológico; también pueden acelerarse por comportamientos que afectan a la salud, como el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. Por ello, se ha demostrado que las estimaciones de la edad biológica están relacionadas con aspectos como la esperanza de vida y la salud.

Por qué debe desconfiar de las pruebas de consumo

Varias empresas venden ahora pruebas por unos 300 dólares que utilizan esta tecnología para calcular su edad biológica analizando su sangre o saliva y comparando los cambios en su epigenoma con las medias de la población.

Pero los expertos advierten de que los relojes epigenéticos no pueden decir mucho sobre su propia salud. Esto se debe a que se diseñaron para evaluar grandes grupos de personas, no individuos. En consecuencia, sus resultados pueden ser poco fiables.

En una conferencia reciente en la que el Dr. Horvath habló sobre el tema, uno de los asistentes dijo que se había hecho dos pruebas diferentes y había recibido dos edades distintas, con 10 años de diferencia. El Dr. Horvath dijo que el hombre debería haberse ahorrado su dinero.

"Creo que se podría decir que los mejores no son completamente inútiles", dijo Daniel Belsky, profesor asociado de epidemiología de la Universidad de Columbia que desarrolló él mismo un reloj epigenético. "Pero aún no son herramientas clínicas probadas, así que son más bien para curiosos".

Otro problema de las pruebas es que no está claro qué hacer con los resultados. Los científicos no saben cómo invertir la edad biológica de una persona, ni siquiera si eso es posible.

En parte, por eso se desarrollaron los relojes epigenéticos. Los investigadores esperan utilizarlos en ensayos clínicos de intervenciones antienvejecimiento para medir posibles cambios en la esperanza de vida de cientos o miles de personas a la vez.

Nada de esto ha impedido a las empresas vender estas pruebas junto con recomendaciones personalizadas sobre salud y estilo de vida, además de suplementos que, según dicen, harán retroceder la edad biológica de un individuo.

Un nuevo giro a la información antigua

Los relojes epigenéticos no son los únicos productos del mercado que prometen medir la edad biológica. Algunas empresas ofrecen un panel de análisis de sangre convencionales que se hacen en la consulta del médico, como el colesterol o la hemoglobina A1C, un marcador de la diabetes. Dicen que, como muchas de estas cifras aumentan a medida que envejecemos, pueden usarse como aproximación a la edad biológica de una persona. Por ejemplo, si usted tiene 45 años pero sus niveles de colesterol se parecen más a los de una persona de 50 años, los resultados de la prueba podrían indicar que su edad biológica es superior a sus 45 años.

Se discute si los análisis de marcadores sanguíneos reflejan realmente la edad biológica y no el estado general de salud. Pero una ventaja de este tipo de pruebas es que miden factores que pueden modificarse; sabemos cómo reducir los niveles de azúcar en sangre mediante medicación y cambios en el estilo de vida, por ejemplo. En cambio, la edad epigenética es una caja negra.

"Ampliar el acceso y utilizar pruebas más frecuentes para optimizar la salud me parece bastante razonable", dijo el Dr. Poganik por correo electrónico. Pero, añadió, "cualquier afirmación sobre la determinación precisa e individual de la edad biológica debe abordarse con cautela."