Aumentan casi 80% casos de niños con sarampión en el mundo

Nueva York.- Los casos de sarampión han aumentado en casi un 80 por ciento en todo el mundo en lo que va del año, una consecuencia nefasta de las interrupciones relacionadas con la pandemia en las vacunas infantiles, dijeron el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud.

Las agencias advirtieron el pasado miércoles que las vidas de millones de niños estaban en riesgo porque otras campañas de vacunación también se han ralentizado. Unos 23 millones de niños no recibieron las vacunas infantiles básicas en 2020 que normalmente se entregarían a través de los servicios de salud de rutina, según muestran las estadísticas de las agencias: 3.7 millones más que en 2019.

“El sarampión es más que una enfermedad peligrosa y potencialmente mortal”, dijo Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, en un comunicado. “También es una indicación temprana de que existen brechas en nuestra cobertura mundial de inmunización, brechas que los niños vulnerables no pueden pagar”.

Se informaron alrededor de 17 mil 300 casos de sarampión en todo el mundo en enero y febrero de 2022, en comparación con alrededor de 9 mil 700 en los dos primeros meses de 2021, según los nuevos datos, que probablemente subestiman el número real de infecciones.

Ha habido 21 grandes brotes de sarampión en todo el mundo en los últimos 12 meses, dijeron las agencias, la mayoría de ellos en África o Medio Oriente, incluidas naciones como Etiopía, Somalia, Yemen, Nigeria y Afganistán.

“Sabíamos que esta iba a ser una de las consecuencias en cascada de la pandemia”, dijo Amesh Adalja, académico principal del Centro para la Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins, que no participó en la preparación del informe. “Cuando el mundo se obsesiona con un problema, no se puede desviar y no esperar sufrir esas consecuencias. La mayoría de la gente no aprecia el sarampión como una amenaza de enfermedad infecciosa en el mundo”.