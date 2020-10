Semáforo rojo, otro fracaso de Corral

No, no es culpa de los ciudadanos el semáforo rojo. ¡Sí hay otra opción para no ir al matadero del semáforo rojo! Hay que invertir en más camas-covid para reducir la saturación en los hospitales públicos, también hay que invertir en más pruebas-covid y en el seguimiento de los contagiados para disminuir riesgos.

¡Pero el gobernador Javier Corral prefiere hacer hoyos por la avenida Tecnológico! Siguen construyendo la ruta troncal, aunque el Gobierno estatal no tiene suficiente presupuesto para terminar la obra. Entonces, ¿de quién es la culpa del semáforo rojo?

Corral ya pasó a la historia como el peor gobernador de la historia; fracasó en seguridad ciudadana, endeudó más al Estado, deshuesó el sistema de salud, se peleó con la Federación por su obsesión con la Presidencia en 2024 y va a cerrar su último año ahorcando a los negocios formales con el semáforo rojo por su incapacidad.

¿Qué dice el gobernador? Corral dijo que no hubo de otra, tuvo que castigar la irresponsabilidad de los chihuahuenses, por eso, impuso restricciones de movilidad para -supuestamente- evitar más muertes. Es falso, ¡sí había otra salida! En sus manos estuvo la posibilidad de mejorar el sistema de salud; pero, en cuatro años, no pudo incrementar la capacidad hospitalaria, ni invertir en el agonizante sistema de salud; tampoco pudo vencer su propio ego, por eso no gestionó más servicios médicos con la Federación, ni tuvo el interés sanear las finanzas públicas.

El gobernador Corral tampoco aprendió nada de la primera ola del Covid-19; el desinterés por gobernar, sus constantes vacaciones y la adicción por la grilla nacional, provocaron el desorden en la burocracia estatal. ¿Qué hace el Gobierno estatal invirtiendo en la ruta troncal en plena pandemia? ¡Es absurdo! Que no nos engañen, el gasto público es responsabilidad del gobernador. En marzo de este año, debieron crear un plan de emergencia. Nada de eso ocurrió. El Gobierno estatal esperaba que la Federación llegara al rescate, pero eso no ocurrió.

El rebrote del Covid-19 en Chihuahua es otro fracaso del gobernador Javier Corral. ¿Puede usted creer que en un estado de 3.5 millones de habitantes solo hay 599 camas-covid en hospitales públicos? Eso no es todo, solo 120 de esas camas están en hospitales del Gobierno estatal.

Antes de anunciar el semáforo rojo, Corral tuvo el descaro de anunciar el incremento de 20 camas-covid en Juárez y 20 más en Chihuahua ¡40 más! ¡Solo 40 para el estado!, después dijo que ya no hay más dinero puesto que, supuestamente, han gastado ¡tres mil 500 millones en la pandemia y la reactivación económica! ¿Dónde están?

En estos días, los médicos-héroes de hospitales estatales se pusieron en huelga porque no hay equipo médico en los hospitales y cada quincena les jinetean el bono-covid, son héroes para el discurso, pero no es suficiente para pagarles. Se les reconoce de dientes para afuera.

Hay una realidad, nos hundimos. Estamos a más del 80 por ciento de la capacidad de hospitalización por Covid en el estado. Esa realidad, y el notable incremento en los contagios -que es un efecto global-, fueron la justificación suficiente para regresar al semáforo rojo. Pero no es por culpa de los ciudadanos, es por la ineficiencia del Gobierno estatal. Corral nos arrastró hasta aquí.

Hay que hacer un paréntesis. Una pandemia es un fenómeno global que se sale de control, esa es una de sus características y, si no se saliera de control, entonces no sería pandemia. Esto que estamos viviendo iba a suceder con y sin semáforos. Entonces, si en México tenemos un sistema de salud débil -y más débil en Chihuahua-, ¡no podemos hacer una ruta troncal este año!, debemos mejorar el sistema de salud para un posible rebrote ¿por qué no lo hacen? Esta omisión del Gobierno estatal es ingente, indolente e inhumanitaria.

Pero el gobernador, al no tener un plan, prefiere tomar una decisión populista. Javier Corral piensa así “no invertimos en más camas-covid, en pruebas y no tenemos un sistema de seguimiento de contagiados porque no tenemos dinero, entonces vamos a castigar a la sociedad imponiendo multas, una ley seca y semáforo rojo”. ¿Dónde está la lógica en eso? En realidad, el gobierno no tiene capacidad para controlar la pandemia, pero sí puede controlar a los negocios formales con los inspectores de gobernación y amenazarlos con clausura, mientras la clandestinidad crece y se fortalece.

El gobernador Javier Corral, al modo fácil, culpó a la gente por el rebrote del Covid-19 y acusó a los chihuahuenses de egoísmo, irresponsabilidad, falta de conciencia y solidaridad, se le olvida que ese pueblo fue quien lo eligió hace cuatro años; en aquel entonces no eran mezquinos, era el “gran pueblo chihuahuense” que votó por un Nuevo Amanecer que nunca llegó.

Después llegó el castigo autoritario de Papá-Gobierno, entonces, la sociedad-adolescente se va al rincón con orejas de burro. Su sanción, es el semáforo rojo por ser imprudentes. Entonces, el gobernador Corral es el gran impulsor de la economía, pero de la economía informal, del mercado negro, que nace con la prohibición.

El discurso de Corral representa la decadencia total. El Estado acusando a sus propios ciudadanos y alimentando el odio entre hermanos. Es fácil señalar a un héroe y a un villano, es una vieja fórmula para distraer a la opinión pública. Pero el argumento es absurdo, esto no se trata de buenos y malos.

Para finalizar. Ni es malo el empresario que abre su negocio para poder llevar pan a su mesa, ni es bueno el que se queda encerrado en su casa. Pero divide y vencerás. Corral quiere que la mitad de los chihuahuenses se pongan en contra de la otra mitad para limpiarse las manos. Por todas esas razones, el semáforo rojo no es la respuesta correcta, es otro fracaso de Corral.

Un último deseo. Debemos ser solidarios con los empleados y los empresarios que son afectados por el semáforo rojo, espero que superen esta terrible decisión del Estado.