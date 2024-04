Segundo Debate ¿decisorio?

-El aseguramiento de la casa habitada por Cruz Pérez Cuéllar pone al rojo vivo la contienda entre los actores estatales

-Al fondo la disputa por la gubernatura en 2027

Normalmente los debates no cambian mucho las preferencias electorales; lo que hacen, mayoritariamente, es reforzar la convicción de los seguidores de cada uno de los participantes, pero en las contiendas cerradas, que 1-2% de los que los hayan observado cambien, puede ser la diferencia.

Crecen las opiniones en el sentido de que la contienda está apretándose.

En ello juegan papel importantísimo los acontecimientos ocurridos en una buena parte de las entidades, pero particularmente aquellas que poseen los padrones electorales más grandes y en las que, hasta hace unas cuantas semanas, las opiniones eran coincidentes en el sentido de que en ellas Morena podría salir avante, hasta con holgura.

Hoy esa realidad ha cambiado en las cuatro entidades con los padrones mayores -CDMX, EdoMex, Veracruz, Puebla- en las que, señaladamente, la capital del país y Veracruz, la oposición puede salir triunfadora, en tanto que en EdoMex y Puebla hay una cerrada contienda.

Por su parte, en Jalisco y Nuevo León, aparentemente, MC puede ganar y el partido oficialista pudiera terminar en el tercer lugar en ambas, aunque no puede descartarse un repunte en ellas y mandar a la oposición al tercer lugar.

Dos entidades -Michoacán y Guerrero- en las que el morenismo es extremadamente fuerte, la extrema violencia que las azota le ha añadido una fuerte dosis de incertidumbre. Podría ganar Claudia en ellas, pero el saldo de la violencia y del Huracán Otis en el caso de Guerrero, podría significarle la pérdida de muy valiosos votos.

Así, a la 4T sólo le quedarán dos de las entidades más pobladas, en las que ejercerá una hegemonía incuestionable: Chiapas y Oaxaca.

A su vez, entidades en las que al iniciar la campaña se consideraban plazas de la oposición, particularmente del PAN -Guanajuato, Yucatán y Chihuahua- se aprecia una importante disminución de la hegemonía blanquiazul. Nada está resuelto en ellas y pueden darse sorpresas.

Así, con esos grandes brochazos se puede inferir que la contienda presidencial, en el mes que resta de campaña, podría convertirse en una muy cerrada competencia.

En un artículo de José Antonio Crespo, publicado el 24 de abril, (https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antonio-crespo/pronostico-electoral-sin-encuestas/) efectúa cálculos de los posibles resultados de la elección presidencial, a partir de una encuesta efectuada por AOL y JONES Consultores, con base en las votaciones previas y bajo distintos porcentajes de participación electoral, prevé un triunfo de la candidata opositora, en caso de que se presente en alrededor del 63%.

Por supuesto que tal cosa no se puede asegurar, pero es un estudio que no puede desestimarse; de lo que hay una creciente certidumbre -por la evaluación arriba citada- que la elección presidencial está apretándose, en franca disonancia con el discurso oficialista, repetido como tarabilla por los pregoneros del régimen -que la ventaja de Claudia en las encuestas es tal, que no hay manera de que cambie el resultado electoral-.

Esa aseveración no es sólo un recurso semántico o para el debate en el que participan los seguidores de Claudia-AMLO, ya sea en los escenarios mediáticos o en las discusiones familiares y los círculos sociales; no, es una herramienta propagandística para dar la impresión de que ya es una realidad el triunfo de la morenista.

Y hasta así lo dicen: “este arroz ya se coció”.

¿Cuál es el argumento central para asegurar tal cosa? Las encuestas, así, dicho en lo general, y poniendo énfasis en aquellas que le otorgan a Claudia ventajas de más de 20 puntos sobre Xóchitl que, por ello, se colocan en el centro de la estrategia del morenismo.

Esa supuesta e irremontable ventaja no es lo que se aprecia en las imágenes diarias de lo que ocurre en el país; campean las protestas, las masacres, las balaceras, las inconformidades de grupos sociales, etc.

Necesariamente todo ello deberá reflejarse en las casillas.

Pero un aspecto principal, es el de la credibilidad de las encuestas efectuadas por un grupo de empresas, la mayoría de las cuales son de las que mayor ventaja porcentual le otorgan a los candidatos de Morena.

Tal estrategia fue usada en 2023 en el EdoMex.

La candidata de Morena ganó con el 8.18% de ventaja, en franca contradicción con las encuestas que la señalaban con ventajas de hasta 30 puntos.

Por ello, los tribunales electorales, primero el del Estado de México, y luego el del Poder Judicial Federal, por unanimidad en ambos casos, sancionaron a las empresas Mendoza, Blanco y asociados, Enko-logia, Electoralia, Datos Eficientes, Decisiones inteligentes, Demoscopía y Votia, sistemas de información, por publicar encuestas falsas que otorgaban una ventaja ficticia a Delfina Gómez.

Solo para hacer un parangón: Aproximadamente un mes antes de las elecciones en el Estado de México el año pasado, El Financiero, le daba 16 puntos de ventaja a Morena; en cambio, Covarrubias le adjudicaba 18 puntos; Reforma 14; Inkoll, 18; Parametría 21; Rubrum 5.3; Massive Caller, 4.2; La Encuesta, 6.6, Mendoza, Blanco y asociados, 24 puntos.

El colmo, Berumen, el 18 de mayo, quince días antes de las elecciones, le achacaba 18 puntos de ventaja a Morena, 10 puntos arriba del resultado de las elecciones.

Confrontados los resultados de las elecciones y los de las encuestas de los últimos días previos a la elección, las empresas que salieron mejor libradas fueron El Heraldo de México, que le falló por 3.8%; Campaigns and Elections por 4; Reforma por 2; Massive Caller también por 2; La Encuesta por 5 y Rubrum por 1.2%.

Destacaron, por el diferencial tan alto que publicaron, a escasos 4 días de las elecciones, las empresas Covarrubias, que le daba una ventaja de 19 puntos a Morena; El Financiero, 14; resultado coincidente con el obtenido por Enkoll (empresa que realiza encuestas para el periódico El País) y Parametría.

Vistos así los resultados de las encuestas, develan claramente la estrategia del morenismo que, por otro lado, no es distinta a la empleada por todos los contendientes.

Pero, incluso las encuestas que muestran a Claudia con una ventaja insuperable (en el discurso de la 4T) se aprecian los datos que denotan que nada está resuelto.

En la encuesta de El Financiero, publicada el 25 de abril, Claudia Sheinbaum mantiene una ventaja de 17 puntos frente a Xóchitl (49-32), que no se modifica pues un mes atrás era la misma (51-34).

Si hay, sin embargo, modificaciones entre quienes ya decidieron por quien votar.

Disminuyeron en siete puntos pues pasan de 66 a 59%. Estamos hablando de aproximadamente 4 millones 200 mil electores más que ya no se sintieron seguros de por quien votar.

Y que el 41% de los encuestados no han resuelto por quien votar.

Quienes ya tomaron una decisión, pero podrían cambiar de opinión se mantienen en el 19-20%.

Si estos datos son ciertos no denotan más que una cosa: La elección no está resuelta.

Juárez y Cruz.- ¿Ocurrirá lo mismo en Juárez, luego del estridente inicio de campaña, aderezado por el aseguramiento de la vivienda ocupada por Cruz Pérez Cuéllar?

Aparentemente, sí, a juzgar por las reacciones en el antiguo Paso del Norte.

Ratificada la versión del fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, por la gobernadora Maru Campos, de que no está señalado el alcalde juarense, sino el funcionario municipal, en su gestión y en las de Armando Cabada, Daniel Pando, sorprendió que éste, tanto en su espacio en las páginas de opinión, como en las conferencias de prensa, no haya intentado desarmar el meollo de la acusación en su contra, la del enriquecimiento ilícito, y que por lo menos hubiese mencionado las fuentes de su buena posición económica, la que le permite afrontar el pago mensual de más de 80 mil pesos para pagar los dos créditos bancarios solicitados para pagar la adquisición de la vivienda rentada a Pérez Cuellar, como del predio aledaño.

Pareciera que Cruz podrá transitar sin mayores problemas la campaña electoral, pero no así a quien se le investiga por enriquecimiento ilícito.

Son tiempos de campaña.

13 a 1.- El vacío alrededor de Xóchitl, hecho por los partidos que la postulan, es impresionante. En un breve recorrido efectuado por el escribiente en la capital del estado (avenidas La Cantera y un segmento del Periférico de la Juventud) contabilizamos 13 anuncios espectaculares de candidatos a diputados locales, federales y a la alcaldía. En ninguno aparece Xóchitl.

Morena tiene 3 en el mismo recorrido, en todos aparece Claudia.

Más. Ninguno de los equipos de los candidatos a distintos puestos de PAN-PRI-PRD distribuye propaganda a favor de su candidata presidencial.