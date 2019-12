Otra vez PISAdos

Guadalajara.- En 2001, cuando nuestro país participó por primera vez en la prueba PISA de la OCDE, los estudiantes mexicanos obtuvieron 422 puntos en lectura, muy debajo de los 500 puntos en promedio de los países participantes. En 2018, después de muchos esfuerzos y varias reformas, el resultado fue de 420 puntos.

Es verdad que en otras capacidades los estudiantes mexicanos sí han avanzado. En matemáticas pasamos de 385 a 409 puntos y en ciencias de 410 a 419. Estos pequeños avances, sin embargo, pueden ser producto más de la muestra que de una mejora real en la educación.

Los países con mejores resultados en las pruebas de PISA, exámenes estandarizados para alumnos de 15 años que organiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero en los que participan muchas entidades que no pertenecen a la institución, se ubican en la región del Asia Pacífico. A China se le evalúa solo sobre cuatro provincias de su zona costera, por lo que quizá sus resultados nacionales sean inferiores, pero su desempeño es muy superior a todos los demás. En lectura registra 555 puntos, en matemáticas 591 y en ciencias 590. Singapur, Hong Kong, Macao y Vietnam están también en los primeros lugares en todas las categorías. Los países de Asia Pacífico destacan de manera sorprendente sobre el resto del mundo. No sabemos si las razones son culturales, de disciplina en el estudio o genéticas.

Entre los países europeos, Estonia y Polonia han obtenido los mayores avances en los últimos años. Finlandia sigue manteniendo una buena posición. En América destaca Canadá. Chile es el mejor país de Latinoamérica. México, si bien no está en los peores lugares, no ha podido avanzar. por lo menos no hasta 2018. La reforma o contrarreforma educativa de la Cuarta Transformación no ha llegado a tiempo para incidir en estos resultados.

La “estabilidad general” en el desempeño de los mexicanos, señalan los responsables de la prueba, “oculta tendencias más positivas para los estudiantes de rendimiento más bajo. Las brechas entre los estudiantes con mayor y menor rendimiento en matemáticas y ciencias disminuyeron con el tiempo en México”. El nivel socioeconómico ha sido siempre un predictor del desempeño académico en nuestro país; sin embargo, “el 11 por ciento de los estudiantes desfavorecidos en México pudieron obtener puntajes en el primer cuatril de rendimiento de lectura, lo que indica que la desventaja no marca el destino”.

En lectura, las chicas mexicanas obtuvieron 11 puntos más que los chicos, frente a 30 puntos en los países de la OCDE; pero la diferencia era mucho mayor, de 25 puntos, en 2009. El problema es que los hombres no avanzaron, sino que las mujeres perdieron 14 puntos.

Los chicos mexicanos, en cambio, superaron a las chicas por 12 puntos en matemáticas, bastante más que los cinco puntos de diferencia para el promedio de la OCDE. En ciencias, los hombres mexicanos fueron superiores en 9 puntos frente a las mujeres, contra solo dos puntos de diferencia en la OCDE. Los alumnos pierden más clases en México que en otros países, pero se consideran satisfechos con sus vidas. El 83 por ciento de quienes tomaron la prueba lo expresaron, contra solo el 67 por ciento del promedio de la OCDE, que viven en su mayoría en países ricos. Quizá los estudiantes mexicanos no sean los mejores del mundo, ni los más prósperos, pero el presidente López Obrador bien podrá declarar que son felices, felices, felices.

La reforma que está impulsando el senador Napoleón Gómez Urrutia de Morena para prohibir el outsourcing hará mucho más costosa la inversión en México sin ayudar realmente a los trabajadores. El resultado será menor inversión y menor creación de empleos.

