Más maquila no necesariamente es la solución

Cayó como balde de agua fría para las autoridades estatales la difusión de información del sector maquilador de esta frontera donde se reconoce un déficit de mano de obra en ese importante sector de Ciudad Juárez. Y es que el anuncio que hiciera el Gobierno del Estado sobre la posibilidad de traer inversión para el sector industrial fronterizo se está viendo opacado con este revelador comunicado. Apenas se anunciaba con bombo y platillo de los frutos de la gira de la gobernadora María Eugenia Campos por Europa y el grave problema de la falta de trabajadores para la industria maquiladora vino a quitarle brillo a las noticias que con tanto entusiasmo difundieron a su regreso del viejo continente.

Inmediatamente, los líderes de los sectores económicos de la ciudad se vieron más preocupados que sonrientes con el entusiasta anuncio del Gobierno del Estado. Y no es que se desprecien esas nuevas inversiones que vienen acompañadas de miles de fuentes de empleos, conseguidas en este periplo gubernamental que no estuvo exento de criticas, pero las circunstancias no están dadas para eso. De alguna manera eso le ensombrece el panorama político a la viajera inquilina de Palacio de Gobierno, ya que ante la falta de resultados en materia de seguridad, la gobernadora y su equipo cruzaron el Atlántico en búsqueda de buenas noticias y lo consiguieron. Desafortunadamente, no lograron impactar como esperaban. Otros datos locales eclipsaron las buenas nuevas traídas de París y Londres.

PUBLICIDAD

Las oportunidades que se dieron en el marco de la visita de la gobernadora Maru Campos a la calurosa Europa se contraponen a la situación que prevalece en la principal actividad económica en Ciudad Juárez.

Pensar en la creación de más asentamientos humanos en esta urbe, con la persistente crisis del agua y las dificultades para llevar los otros servicios básicos resulta poco viable y congruente. Porque esta ciudad padece demasiados problemas con la población ya existente. De modo que pensar en traer gente de otras ciudades seguramente resultará en más problemas para los juarenses.

Por otro lado, Juárez debe dejar de ser el refugio de empresas que contratan mano de obra barata. La ciudad debe aspirar a generar empleos mejor remunerados. Si se van a crear nuevas fuentes de trabajo, que sean mejor pagadas. Tal y como ocurre en otras partes del país donde los buenos salarios que se ofrecen le dan un valor agregado a las actividades económicas a los centros industriales por medio de la mejora en la calidad de vida del trabajador. A mayor remuneración, la clase trabajadora adquiere una mayor calidad de vida, de esta manera el sector industrial puede impactar positivamente en la sociedad. Todo lo contrario a lo que ocurre actualmente, donde se pagan sueldos desfasados a la realidad fronteriza, obligando a los trabajadores a añadir tiempo extra a su jornada laboral para tener un sueldo que cubra sus necesidades. Si a esto se le añade el grave proceso inflacionario actual, pues cada día se hace más complicada la situación para los cientos de miles de obreros de la industria maquiladora. Juárez se encuentra en un dilema, no le puede decir que no a la inversión nacional o extranjera, pero lo que ahora se requieren son empleos mejor remunerados. De lo contrario, abrir más maquilas en lugar de traer un beneficio le puede ocasionar más problemas a la ciudad. Y ahorita los problemas de Juárez ya son demasiados como para añadir algunos más.