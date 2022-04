-‘Los protocolos médicos no están siendo los correctos’

Por fortuna de “entre el público” salió un doctor “ángel” que la atendió “rápido” y gratis la envió a su clínica donde fue reanimada la boxeadora aspirante a profesional de 23 años de edad, Karla Tarango.

Se supone que a semejante testimonio debe seguir una seria investigación sobre lo ocurrido en el gimnasio Josué Neri Santos la noche del pasado sábado. El evento fue organizado por el World Champios Fights (WCF) y sancionado por la Comisión de Boxeo en esta frontera.

De no haber intervenido el médico “ángel” surgido de entre el público quizá la historia para Tarango sería completamente distinta. Duró casi cinco minutos literalmente desvanecida.

Primero fue un rumor que la peleadora no fue atendida por los servicios médicos de rigor tras recibir de su oponente golpes demoledores que la enviaron a la lona noqueada.

Tras los rumores esparcidos entre domingo y lunes por asistentes a la pelea, El Diario ubicó a la boxeadora y ella misma presentó su testimonio aún hospitalizada, corroborando la falta de servicios médicos al menos mientras ella permanecía en el ring y sus familiares y manejadores sufrían lo indecible por intentar reanimarla.

Una leve revisada al video respectivo y a los comentaristas televisivos de la pelea corroboran lo dicho por la muchacha.

“Me parece que se golpea con una de las cuerdas... está reaccionando y por fin atinaron a aligerarle los guantes... Los protocolos médicos me parece que no están siendo los correctos”, dijo uno.

“No, más rápido, y esto es al principio... Le hace falta experiencia al cuerpo médico para haber intervenido desde que cayó. Cayó muy mal; inmediatamente debieron haber subido a darle los primeros auxilios”, secundó otro.

Concluyeron: “Ya debiera estar rumbo a la ambulancia, rumbo al hospital. Están tardando demasiado. Me parece que no está bien Karla Tarango. No está bien. Lo que procede es que venga la camilla, como dice Daniel Rentería, que la lleven al hospital para un chequeo minucioso profundo”.

Calificaron al nocaut de “espeluznante”. Cerca de cuatro minutos duró la chica en la lona; un minuto más de lo que dura todo un round.

Aparte de la investigación hacia la Comisión de Box, las autoridades municipales, y también las estatales, deberán parar antenas sobre este tipo de eventos e intervenir de inmediato en los casos correspondientes.

El mismo fin de semana fue reportada una agresión en un juego de beis amateur llevado a cabo en el Estadio Carta Blanca. Hubo una pelea que terminó con una fatalidad. Una persona sufrió traumatismo craneoencefálico.

Pero igual que en la pelea de box, no trascendieron datos de manera oficial. No hay comunicados para este tipo de hechos.

Son esos “incidentes” muy delicados, pero no queremos ni imaginar un episodio como el registrado en Querétaro, del Estadio Corregidora, que sigue siendo motivo de escándalo y reprobación internacional.

***

Sin más acompañante que su vocera, Adriana Ruiz, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, se aventó en Guanajuato, entre parte del martes y ayer, el tiro de consensuar y acordar con sus homólogos integrantes de la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) distintos temas.

Conforman esa asociación los mandatarios de Aguascalientes, Martín Orozco; Durango, José Rosas Aispuro; Querétaro, Mauricio Kuri; Quintana Roo, Carlos Joaquín González; Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca; Mauricio Vila, Yucatán, y la propia mandataria chihuahuense.

Abordaron los gobernadores el tema nacional del momento, la reforma eléctrica, ahí donde los operadores legislativos de Morena quieren disuadir a sus homólogos priistas con expresiones como “no sean tontos” para conseguir su apoyo durante la votación correspondiente.

Desde luego los gobernadores azules van en estrecha sintonía con su liderazgo partidario en el Congreso de Unión y ratificaron su objetivo de mejorar las prácticas productivas en la materia, con el menor impacto ambiental.

La gobernadora pasaría de Guanajuato a la Ciudad de México, donde fue acuartelado desde el martes el coordinador de Gabinete, Luis Serrato, para concretar algunas entrevistas con funcionarios federales y la misma dirigencia nacional blanquiazul.

Allá andará Maru hasta el lunes. Rematará con una visita a Palacio Nacional para ver temas de Salud; quizá hasta entonces la alcance allá el secretario de Salud en el estado, Felipe Fernando Sandoval.

***

El arrollador triunfo de Eduardo Zendejas en la Sección Octava del SNTE dejó en evidencia que la disidencia existente en el gremio de los maestros federales de plano no fue articulada y terminó siendo menor a lo esperado.

Los profesores de Chihuahua y Juárez agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación envían algunas de las muestras de rechazo expresadas en las urnas (pueden verse en versión digital de La Columna).

“Fuera charros del SNTE”, “no a la simulación, sí a la democracia verdadera”, “ustedes no me representan”, “nos vendieron, no les creemos”, fueron algunas de las frases con las que los maestros anularon su boleta de votación.

Pero a la vista de los resultados, ese rechazo se puede medir en números. Fueron poco más de 800 votos nulos con expresiones contra el charrismo sindical, la simulación y las trampas de las que acusaban a Zendejas y a otras planillas; el universo de votantes fue de 30 mil 900.

Esos maestros que mostraron su repudio a la dirigente Rosa María Hernández y al electo Zendejas, así como a los otros contendientes en menor medida, Guillermo Rico y Julio Ortiz Villanueva, ahora reconocen que no fueron una oposición suficiente firmes para hacerles frente. Tienen aroma a chairos.

La gran lección que deja en el gremio magisterial el histórico proceso de elección es que los hilos federales del mayor sindicato de América Latina siguen bien agarrados por la dirigencia nacional de Alfonso Cepeda.

La oposición interna, que hace mucho ruido, fue exhibida en su justa dimensión, por más acusaciones de desvío de recursos y nula rendición de cuentas que le achacan a Hernández Madero y al que fue su tesorero, ahora su sucesor electo.

La diferencia de votos (52 por ciento de Zendejas, 26 puntos de Rico y 20 de Ortiz), será factor clave en la reunificación sindical, en la que el mismo dirigente nacional y el ahora líder estatal, trabajarán de aquí al fin de semana, cuando será la toma de protesta formal.

***

El resultado fue muy diferente en la Sección 42 del mismo SNTE. La sorpresa la dio Manuel Quiroz Carbajal con apenas unos dos mil votos de ventaja sobre los otros dos contendientes más fuertes, Edgar Ramos y Gabriel Faudoa.

Todo mundo veía la pelea cerrada entre Ramos Ávila y Faudoa Villegas, quienes igual se consideraban los punteros en la batalla. El primero como opositor abierto a la dirigencia de Ever Avitia, cuyo grupo era representado por el segundo.

Pero el error de ambos, al parecer, fue que no tomaron en cuenta a sus jubilados. La 42 tiene prácticamente un maestro retirado por cada activo.

Son alrededor de 12 mil jubilados de sus 24 mil agremiados, lo que además de representar una enorme carga pensionaria -no muy diferente a otros gremios del sector público- también tuvo un peso mayor en un proceso electoral como el que por primera vez vivió el SNTE.

Del universo de jubilados y pensionados, con Quiroz se fue prácticamente la mitad. La estimación es que más del 90 por ciento de los casi seis mil votos obtenidos por el contendiente sorpresivo, vinieron de los profesores en retiro, base que los demás poco trabajaron.

Los equipos de los derrotados se quieren justificar con la historia de que Quiroz no hizo campaña y todo fue una mala pasada de la suerte, lo que evidentemente no es cierto. Supo trabajar el objetivo y por eso es él quien contra todo pronóstico rendirá protesta el sábado.