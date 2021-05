-Indicios de fractura entre ‘El Gnomo’ y ‘El 300’

-Solloza el patrón de la lengua y la cola larga

-Muestra Juan Carlos engranaje aceitado

-Con el cheque asegurado va a la Suprema Corte

De nueva cuenta es brutal la guerra entre grupos delictivos que pelean por franjas medianas de narcomenudeo y otros delitos en colonias periféricas y centro de la ciudad.

Según la Fiscalía de Justicia en la zona norte a esa disputa sangrienta se debe la gran cantidad de asesinatos ocurridos durante los últimos meses, y podríamos agregar con cifras en mano, que durante los últimos años desde que asumió como gobernador, Javier Corral.

Ayer nos amanecimos con el hallazgo de tres cuerpos de mujeres. Fueron torturadas y asesinadas. Con ellas la cifra de homicidios en la ciudad superó los 80 en mayo, más de 540 desde enero a la fecha. 71 mujeres a lo largo del 2021.

Desafortunadamente entre las muertes cotidianas aparecen féminas aunque durante el año, en una sola escena del crimen como la ocurrida ayer, no habían sido presenciadas tres. La crueldad es indicio de mensajes duros entre los grupos.

La propia Fiscalía ha hablado en distintas fechas sobre la radicalización de las pandillas por rompimientos entre ellas, particularmente los Aztecas, luego los Aztecas de la Vieja Escuela, después una derivación llamada La Empresa, dirigida desde el reclusorio por Gerardo G. S, el “El 300” y hasta los conocidos Mexicles.

Sus líderes operan desde el interior y exterior del Cereso estatal.

A una fractura más es adjudicado el extremismo en las venganzas, peleas por territorio y ajustes generales de cuentas, la de “El 300” con su medio hermano “El Gnomo”, Omar A. Ch. S., identificado desde hace tiempo por la Fiscalía como “generador de violencia” y operador justo de La Empresa.

El lunes encabezó Javier Corral una enésima reunión de “coordinación de seguridad” sin más resultados que boletines de prensa, fotos, audios y videos para los órganos oficiales de comunicación. Ninguna atención en las calles fuera de eso.

Ahí siguen los asesinatos desde que tomó el poder en 2016 hasta ahora que ya se va...Esta es la realidad.

***

El lunes reveló Javier Corral mayores señas de hartazgo, impotencia...de ganas ardientes por abandonar la gubernatura y largarse a sus anhelados Caminos de Santiago de Compostela.

No quiso comer en lugar público ni con líderes políticos o empresariales porque siempre tiene al acecho el reflector y la “mala leche de los medios de comunicación”. No quiso responder a sus curiosos interlocutores el morbo estomacal de porqué las encuestas lo catalogan como el peor gobernador...o el más mentiroso de todos los gobernadores de suelo azteca. O porqué van abajo sus candidatos a los distintos puestos de elección popular...Sus candidatos no panistas, claro.

Bajo ese deprimido estado emocional , el gobernador literalmente se escondió en el domicilio de una amiga y operadora en primera línea de la Vicegobernadora, Leticia Corral Jurado.

Comieron algo de carne asada y bebieron un poco de cerveza con Alma Arredondo , quien vive por atrás de Mausoleos. Ella fue la anfitriona en la casa pero los convocantes principales fueron su amiguísimo el Subsecretario de Desarrollo Social, Darío Cárdenas y la Vice, quien primero metió las manos en un montón de asuntos políticos y de gobierno que resultaron en sonados fiascos y ahora batalla para consolar al hermano.

Una carne asada es buena pero no lampreada por la repugnante hiel de la despedida con todas las materias reprobadas y los chihuahuenses a una sola voz exigiendo adelante su partida.

Dijo que se irá del país al menos durante uno o dos años. Paseará ese “largo tiempo” con quien hizo de él un Frankestein, el mounstrito que ahora es, Francisco Barrio; y amenazó el iluso con regresar para ir por la Presidencia de la República bajo la bandera de cualquier partido pues al fin acá deja “excelentes líderes” como Darío y la Arredondo.

Pero algún sardónico en la comida le hizo vestir un delantal que lo retrata de cuerpo entero en la leyenda ahí escrita: “para tener la lengua larga hay que tener la cola corta”. (La imagen correspondiente en versión digital de La Columna). La cola le arrastra por todo el pantanal de corrupción e ineptitud que está heredando.

Testigo e invitado en el evento fue también el regidor panista, Enrique “Quique” Torres. Se tomó varias heladas a la falta de salud política del patrón.

***

Logró el candidato a la gubernatura Juan Carlos Loera echar a andar el engranaje morenista con la presentación de su plan de gobierno. Como se anticipó, estuvo el dirigente nacional Mario Delgado en lo que fue considerado uno de los actos más importantes de la campaña.

Desde el Centro de Convenciones de la capital, el abanderado lanzó sus 100 propuestas. Se trata de un paquete construido a través de consultas por toda la entidad en el lapso de la precampaña.

Se deshizo Loera de los rollos y aterrizó sobre lo realizable de su oferta electoral. Abordó desde un plan especial de recuperación post Covid hasta el impulso de un modelo económico adecuado a las vocaciones regionales que presenta el estado.

Austeridad, ataque a la pobreza, replanteamiento de la política de seguridad, autonomía de la Fiscalía del Estado, atención a los delitos contra las mujeres, fueron los temas principales sobre los que se explayó el candidato.

Además del respaldo que le dio Delgado Carrillo, su coordinador Víctor Orozco se tomó el tiempo –con voz apenas audible- para rematar la presentación con un reconocimiento a más de medio centenar de hombres y mujeres del primer círculo de Loera que le auxiliaron en la conformación del plan.

Quedó en claro, pues, que no fue obra de una sola persona, sino del equipo que promueve la 4T en su patria chica.

El engranaje funcionó porque previamente Loera y Delgado se reunieron con empresarios en el Sheraton y luego de la presentación del plan acudieron a la plaza Francisco Villa, casi frente al Palacio de Gobierno, a reunirse con todos los candidatos a las presidencias municipales. Destacaron entre los emprendedores e integrantes de su equipo de campaña, los juarenses Gabriel “Gabo” Flores y Raúl Iñárritu.

El plan fue que todos los abanderados junto con el candidato a gobernador firmaran los compromisos de un plan transversal que también obliga a quienes pueden ser alcaldes en el siguiente trienio. Así lo hicieron.

Delgado se llevó buenas cuentas que seguramente reportará a Palacio Nacional, no sin antes hacer algunas cuantas observaciones de lo que se debe reforzar en la campaña, sobre todo en la capital del estado.

Fue notorio solo un detalle que sonó a pregunta: ¿debió hacerse presente en ese evento el candidato a la alcaldía de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar? Loera responderá que no, pero...

***

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de pagarle al magistrado Jorge Ramírez sin reinstalarlo en su cargo, dado que ello debe hacerlo el Congreso del Estado, le marcó al duartista el camino hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las opciones en la justicia federal en Chihuahua se le agotaron, dado que se consideró cumplido parcialmente el amparo que lo favorecía.

No reinstalarlo de forma inmediata fue tomado como un triunfo provisional del consejero jurídico del Estado, Jorge Espinoza, del propio gobernador Javier Corral y del Legislativo, que argumentó la imposibilidad material de reinstalar a Ramírez. Rieron a carcajada abierta los ilusos.

Pero es evidente la incongruencia. Le pagaron su sueldo completo de un año sin trabajar y deberán respetarle sus derechos de juzgador sin que ejerza el cargo, con todo el costo financiero y político que ello implica.

Por ello es que esta semana Ramírez comenzó con recursos ante el máximo tribunal del país a fin de acusar a los diputados de desacato. Son dos líneas sobras las que avanzará: la ya declarada inconstitucional Ley de Juicio Político y la negativa a regresarle su fuero y la Primera Sala de lo Penal.

Ya con el cheque asegurado puede darse ese y otros lujos, así llegue el fin de la legislatura y de la fracasada gestión corralista.