Paraliza apagón a todo Casas Grandes y NCG

Nuevo Casas Grandes.- La intensa lluvia que prevaleció antenoche, ocasionó fallas en la subestación de energía eléctrica que a su vez, originaron un apagón general en casi toda la ciudad que duró poco menos de dos horas, dejando paralizadas las actividades en la ciudad, sobre todo para los establecimientos comerciales que operan a altas horas de la noche en la zona centro.

Desde hace dos días, la ciudad ha estado sufriendo una serie de apagones por las lluvias que han prevalecido, sin embargo, el apagón de antenoche no tiene antecedentes tanto por la duración que tuvo como por la afectación que se registró en ambos municipios.

Todavía ayer en la mañana las fallas en el sistema eléctrico siguieron causando desastres y un cable en la zona centro, tronó por sobrecarga y al caer al suelo aún con energía de alta tensión, provocó un incendio en uno de los medidores de gas natural, donde afortunadamente no hubo personas lesionadas y el caso fue atendido oportunamente por los elementos de Bomberos.





En el evento de anteayer, fue apenas pasando los primeros minutos de las 9:00 de la noche cuando las colonias de casi toda la ciudad quedaron en penumbras por la falla en dos de los tres transformadores que conforman el sistema de suministro de energía eléctrica para las colonias.

Debido a la intensa lluvia que se había desatado desde la tarde, los trabajos de reparación fueron muy laboriosos para el equipo técnico de la Comisión Federal de Electricidad, que casi para las 11:00 de la noche ya habían comenzado a restablecer el servicio en la mayoría de los sectores de la ciudad, aunque su trabajo real terminó horas después en la subestación y otros sectores tuvieron energía hasta casi ya la medianoche.

Se explicó de parte de uno de los técnicos de la CFE, que precisamente por las fuertes lluvias que duraron gran parte de la noche, se vieron afectados los dispositivos de la subestación en el suministro de media tensión, sobrecargando dos de los tres transformadores que abastecen a las colonias de la ciudad.

Con el apagón, quedaron afectados los comercios de la zona centro y hasta la gasolinera que durante el lapso que duró el apagón no dieron servicio, mientras que las comunicaciones en telefonía celular también se vieron afectadas por la falta de energía en las repetidoras de señal.