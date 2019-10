Amenazan con parar unidades de salud

Nuevo Casas Grandes.- El líder sindical de trabajadores de la salud en el estado de Chihuahua sección 52, Pablo Serna Molina, amenaza con parar unidades de salud, si no son atendidas sus demandas de insumos, medicamentos y personal, entre otras.

El líder sindical, Pablo Serna Molina, pide una disculpa a los usuarios por las acciones a tomar en caso de que no sean escuchadas sus peticiones, porque se detendrán las distintas unidades de salud que existen en el Estado, incluyendo las de esta región noroeste.

Ya que estas mismas solicitudes van encaminadas a una mejora en la atención de los derechohabientes.

Serna Molina, detalló que una de las acciones hechas hasta el momento, fue la decisión de instalar las lonas en los distintos Centros de Salud en el Estado de Chihuahua.

Pablo Serna, argumentó que no son suficientes los medicamentos ni el personal para atender las necesidades del usuario, por lo que hace esta exigencia en la entidad. “El sindicato no está exigiendo nada para sí mismo, ahorita solo queremos los utensilios necesarios e indispensables para atender a los derechohabientes, queremos una audiencia con el gobernador del estado, Javier Corral, para que este mismo este enterado de la situación que padece nuestro gremio”, expresó el dirigente del sindicato de salud en el Estado, Pablo Serna.

Por otra parte, Serna pidió a la ciudadanía comprensión por este tipo de manifestaciones que forman parte de una estrategia para brindar una mejora en la atención del usuario.









Cabe señalar, que hace unos días fue instalada una lona en el Centro de Salud de Nuevo Casas Grandes, como parte de estas acciones sindicales, donde los trabajadores de la salud, piden disculpas a los derechohabientes del servicio médico que se proporciona en estas unidades de salud. Ante la falta de atención que merecen los usuarios, señalando la falta de medicamento, material de curación, personal y vehículos en pésimo estado, señalando que todo esto influye en la atención a los pacientes.