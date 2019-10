'Yo respaldé la liberación de hijo del Chapo para evitar más muertes'

Ciudad Juárez— Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde la conferencia matutina realizada desde Oaxaca, habló sobre el enfrentamiento que se llevó a cabo ayer en Culiacán, Sinaloa.

El jefe del Ejecutivo dijo ante un cuestionamiento de un reportero de ¿quién tomó la decisión de dejar en libertad al presunto hijo del Chapo? y ¿cuál fue el argumento de las fuerzas federales?

"A mi me informaron durante la tarde, hoy van a dar el relato sobre los acontecimientos... me informaron y de inmediato se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad para darle seguimiento a todo este asunto y dieron seguimiento al problema y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación y estaba en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos y se decidió proteger la vida de la personas y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó, no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé.

"También decirles que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente.

"Esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos, es que no se puede apagar el fuego con el fuego, nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra, eso les cuesta trabajo entenderlo a muchos, la estrategia que se estaba aplicando en el país lo convirtió en un cementerio y eso ya no lo queremos... nada por la fuerza todo por la razón, no es fácil no es sencillo", declaró el presidente de México durante la conferencia matutina.