Ya no queremos vicios de salud en Gobiernos locales: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió subir de 80 a 200 el número de hospitales del IMSS-Bienestar para 2024, pero serán administrados por el Seguro Social sin la participación de los Gobiernos estatales, pues dijo que se pretende evitar los vicios de las Administraciones locales.

"Le vamos a confiar al IMSS esta encomienda de garantizar el derecho a la salud a la gente humilde, a la gente pobre. ¿Por qué al IMSS? ¿Por qué no a los estados? ¿Por qué no a la Secretaría de Salud? Ya hablé del caso de los estados -con excepciones, desde luego- en donde se enviaba el dinero para la salud y se desviaba, o llegaba el dinero y se compraba medicina a intermediarios, con gente acostumbrada a la corrupción", dijo López Obrador.

"Había políticos que se dedicaban a la venta de medicamentos, hacían su agosto, ¿y qué que sucedía en el centro de salud, en los hospitales? Pues no había medicamentos. Entonces, ya no queremos eso, ya no queremos que se rescate un hospital público y lo siga manejando con esos vicios el mismo Gobierno local".

López Obrador comparó su intención de concentrar la red de hospitales en el IMSS con su proyecto de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, a pesar de la promesa inicial de que los militares se retirarían de las labores de seguridad pública en 2024.

"Para que se entienda mejor, lo que vamos a llevar a la práctica es como lo que estamos haciendo con la Guardia Nacional: Si no cuenta con el apoyo de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Defensa, si la dejamos sola, ahora está funcionando bien, tiene ya 100 mil elementos, y están siendo formados; pero si dejamos sin el apoyo de una institución como la Secretaría de la Defensa y regresa lo que era la Policía Federal, que dependía de la Secretaría de Gobernación, pues en muy poco tiempo se va a volver a echar a perder", consideró.

El Presidente aseguró que desde que llegó al Gobierno tenía planeado ampliar y mejorar la red de hospitales del sistema de salud público, pero que esto se retrasó por la pandemia del Covid-19.

"Llegó la pandemia y ya no pudimos", admitió, pero ahora dijo que los hospitales que fueron rehabilitados para atender casos de Covid-19 formarán parte del sistema IMSS-Bienestar, que cuenta con 80 unidades en las cuales se atienden a personas sin seguridad social.

"Eso es ayudar a la gente más pobre, que pueda ser atendida, y que pueda ser atendida como lo merece, que la atención médica sea de primera, que estos hospitales como el de San Quintín estén a la par de los mejores hospitales privados de Baja California, de México y del mundo", afirmó.

"Queremos también que los 200 hospitales tengan todas las especialidades, que se tenga a todo el personal, todos los que fueron contratados por la emergencia de la pandemia no van a ser despedidos; vamos a ofrecerles que continúen trabajando en el sector salud".

Exigen esclarecer crimen de líder pesquero

Familiares y simpatizantes de Diego Jiménez, líder pesquero asesinado el pasado 3 de noviembre, se manifestaron frente a la clínica IMSS-Bienestar de la comunidad Vicente Guerrero, en donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la ampliación del inmueble.

Tras el ingreso del Mandatario a la clínica, los manifestantes se agolparon sobre las rejas metálicas que el personal de seguridad instaló para delimitar el acceso a la clínica.

"Exigimos un real ordenamiento pesquero. Ya basta de que tres personas sean las dueñas del litoral del Pacífico", gritó una mujer detrás de un pancarta en la que se lee: "Justicia para Diego Jiménez".

El líder pesquero, quien además se desempeñaba como secretario general del Partido Encuentro Social en Baja California, fue asesinado a balazos el 3 de noviembre del año pasado tras denunciar pesca ilegal de langosta en la zona.

El reclamo por el asesinato del empresario pesquero, quien es original de San Quintín, ya lo había escuchado el Presidente, quien visitó este municipio el 28 de noviembre del año pasado; sin embargo, el crimen sigue impune.