Viven viajeros caos por paro en Aeropuerto de Tijuana

Tijuana.- El Aeropuerto Internacional de Tijuana registró un caos ante la cancelación de al menos 184 vuelos, lo cual provocó la molestia de los usuarios, maletas perdidas e incertidumbre durante más de tres días por el paro masivo de trabajadores de tierra de la terminal aérea.

Del 23 al 26 de diciembre las instalaciones se convirtieron en el dormitorio y hervidero de quejas de usuarios que sólo veían en las pantallas las cancelaciones o retrasos de sus viajes rumbo a Colima, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Puebla, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, entre otros destinos.

PUBLICIDAD

El Grupo Aeroportuario del Pacífico, operador de la terminal, reconoció que hubo 184 vuelos afectados, pero se lo adjudicó a malas condiciones climatológicas.

"Las afectaciones que se han generado desde el viernes 23 y hasta el lunes 26 de diciembre consisten en 90 cancelaciones de llegadas y 94 de salidas", informó en un comunicado.

Sin embargo, un piloto de las aerolíneas que operan en esta región informó a sus pasajeros que el problema surgió porque trabajadores decidieron no operar por falta de pagos, lo cual provocó el colapso de más de 72 horas.

"Parece ser que no les pagaron pero a ellos, nosotros no tenemos nada qué ver. Resultó una afectación a todas las aerolíneas que se les daba el servicio en tierra, son personas que bajan maleta, que se suben a tractores que empujan las escaleras hacia atrás, que limpian rampas, un trabajo poco visto pero muy relevante", dijo por altavoz previo al despegue.

"No teníamos ese servicio nadie, porque al parecer entre ellos y desde hace 3 días no asistieron a trabajar y con justa razón porque no les pagaban".

Entre las aerolíneas con más quejas estuvo Volaris.

Viajeros divulgaron imágenes y videos en redes sociales sobre el caos registrado en la terminal, donde reclamaban la reprogramación de sus vuelos y exigían que les dieran atención inmediata en alimentación y hospedaje.

Algunos pasajeros incluso bajaron de las aeronaves y caminaron por las pistas después de permanecer varias horas sin moverse.