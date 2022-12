AMLO presume 'rectitud' de Yasmín Esquivel y su apoyo a 4T

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la ministra Yasmín Esquivel siempre ha actuado con rectitud y presumió su apoyo a las reformas de la 4T en el Poder Judicial.

"En lo que a mí me corresponde, me consta, es que (Yasmín Esquivel) ha actuado con rectitud, yo la conozco a ella desde hace seis años para acá. Nunca he recibido una queja, ha tenido cargos, estuvo en el Tribunal Agrario, en el Tribunal Administrativo y ahora lo de la tesis sale".

"¿Por qué suponen que la licenciada Yasmín es nuestra candidata? Porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial. Cuando todos estaban en contra de la Ley Eléctrica, ella defendió la postura nuestra y todo lo que quieren declarar como inconstitucional. Lo que presentamos ella ha votado junto con la Ministra Loretta Ortiz, y muy poquitos, pero ella ha sido muy consecuente. Entonces tienen miedo, mucho miedo, los del conservadurismo, y sobre todo los transas, de que ella quede de presidenta porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país", comentó López Obrador.

Ayer, la ministra Yasmín Esquivel Mossa denunció que le fusilaron su proyecto de tesis.

Mediante una carta publicada dos días después de la que la UNAM confirmó un "alto nivel de coincidencias" con la tesis de otro alumno graduado en 1986, un año antes, Esquivel aseguró que ella comenzó en 1985 su proyecto de tesis.

"Mi tesis 'Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Apartado A' es un proyecto original y auténtico que empecé a redactar y revisar desde 1985. Un año antes de la tesis 'similar' que habría elaborado el estudiante Edgar Ulises Báez Gutiérrez", acusó la ministra en una carta.

"He denunciado, ante la Fiscalía correspondiente, el supuesto plagio de mi proyecto de tesis", informó.

En la carta, la ministra anuncia además que mantiene su aspiración a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal acusó que los "conservadores" quieren imponer al ministro más rico como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"¿A quién quieren los conservadores? O, como se decía antes, de parte de quién es este golpe. ¿A quién quieren? Nada más les voy a decir que quieren al ministro más rico de todos, a ese quieren de presidente", señaló.

'No pueden descontar a Esquivel sólo por una nota'

El presidente López Obrador celebró que la UNAM vaya a realizar un dictamen en el caso de la tesis de la ministra; sin embargo, mencionó que no es justo descartar a Yasmín Esquivel como presidenta de la Corte sólo por una nota donde se le ataca.

"Claro pero tiene que haber un dictamen, si hay coincidencias y todo mundo coincide de que es una copia, de eso no hay duda. Lo que hay que ver es quién copió a quién, quién plagió a quién, y hacer la investigación. Y es muy bueno esto, muy sano, hay que purificar la vida pública.

"Es evidente que todo este escándalo se da en vísperas de la elección en la Corte, todo mundo sabe que ella es aspirante a la presidencia, lo mejor es que la UNAM dictamine pronto justamente eso. Y eso es muy sencillo: que la UNAM resuelva, pero no se puede con una nota de Loret de Mola descontarla (a la Ministra Esquivel)", expresó.

Asimismo, el titular del Ejecutivo federal aseguró que respaldará el fallo final del dictamen de la UNAM.

"Claro (que lo voy a respaldar) porque es un dictamen, pero no (estoy de acuerdo) en el tema mediático, en el linchamiento político de los adversarios, en este caso a nosotros, y a los que consideran que están cercanos a nosotros", agregó.