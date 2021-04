Viven niños con cáncer un ‘infierno‘ en hospital

Cortesía / Niños con cáncer hospitalizados utilizan aparatos de aires para mitigar el calor

Monterrey— Tras meses de padecer la falta de medicamentos, ahora niños con cáncer en Nuevo León soportan temperaturas de hasta 40 grados, sin aire acondicionado, en la Unidad Médica de Alta Especialidad 25 del IMSS.

Esto ocurre pese a que es una clínica de alta especialidad y de que en el primer piso, el de oficinas administrativas, el aire acondicionado sí funciona, de acuerdo con las madres de los afectados.

Ante los 42 grados a la sombra del pasado viernes, mamás dijeron ayer que la situación ya tiene semanas y denunciaron que los niños están sufriendo los estragos del calor, como fiebre, deshidratación y ojos irritados.

"(Ayer) estuvo horrible, infernal. De por sí ya enfrentan tratamientos muy delicados", narró una mamá.

"Los síntomas empeoran, son muchas cosas que está desencadenando el calor: se les sube la fiebre, deshidratación, el niño traía hasta los ojos rojos".

Las madres señalaron que el problema está en el tercer piso de oncología pediátrica, donde hay cuadro módulos con 48 camas, espacios que están casi llenos con más de 40 menores que padecen algún tipo de cáncer.

Para aliviar el calor, las madres tienen a los niños en las camas sin ropa, con toallas húmedas y con pequeños ventiladores a pocos centímetros.

"Es un infierno adentro", relató otra mamá.

"Está bien sofocante. Ya lo comentamos en el hospital y no nos saben decir si es porque no funcionan los climas o porque no los quieren prender. Nadie nos da una respuesta".