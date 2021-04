Teóricos de oligarcas cambiaron libros: AMLO

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los "teóricos de los oligarcas" de haber cambiado los libros de texto para que se olvidara la historia, pero dijo que ahora, con su Gobierno, esto será revertido.

"Los teóricos de los oligarcas, que impusieron las llamadas políticas neoliberales, le llamaban 'el fin de la historia'. Decían: '¿Para qué vas a estar ya recordando a los héroes, a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, a Villa a Zapata, al General Cárdenas? No, no, no, ya no'. Cambiaron hasta los contenidos de los libros de texto, quitaron el civismo, quitaron la ética, entonces con el triunfo de nuestro movimiento va pa tras ahora", dijo.

En una visita privada al poblado de Ayoxuxtla, Puebla, donde en 1911 Emiliano Zapata lanzó su Plan de Ayala para desconocer a Francisco I. Madero, López Obrador aseguró que con su Gobierno inició una nueva etapa donde lugares como ese serán recordados.

"Aquí se firmó el Plan de Ayala, y eso se va a saber cada vez más, porque antes como que se escondía la historia y todavía nosotros enfrentamos a quienes no quieren reconocer a Zapata, que todavía están pensando que Zapata fue un bandido, y no un dirigente social", sostuvo en su visita, que transmitió por sus redes sociales.

"¿Por qué estoy aquí? Ni modo que un Presidente neoliberal, conservador, va a venir a Ayoxuxtla. Eso no. Entonces ya hay una etapa nueva", añadió ante representantes que le pidieron ayuda para independizarse del Municipio de Huehuetlán El Chico.

En su visita privada, un formato tomado por López Obrador para no interferir las campañas electorales en curso, no garantizó la independencia, pero sí que el lugar será recordado.

"¿Cómo vamos a olvidar a los padres de nuestra Patria, a los dos curas, a Hidalgo y a Morelos. No podemos. Y no es cualquier país México, México tiene una historia que ya quisieran otros países", dijo.

El martes pasado, Reforma informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretende reelaborar 18 libros de texto de primaria en apenas dos semanas y sin pago alguno a los participantes.

El presidente auxiliar de Ayoxuxtla, Margarito Aragón, se quejó con el Presidente que la vacuna contra el Covid-19 no ha llegado al Municipio.

"Yo no sé qué ha pasado que acá la vacuna del Covid-19 no ha llegado a mi Municipio, y los viejos ahora sí la necesitan, porque ya vino la segunda dosis en otros municipios, y acá en mi Municipio ni la primera, entonces, por ahí porfas le recomendamos de que hora sí por nuestros viejos", expresó.

Y celebra reanimación de la economía

De regreso de Ayoxuxtla, Puebla, López Obrador informó que pasó a comer mondongo en una fonda en Izúcar de Matamoros.

En el sitio celebró que "ya se está reanimando la economía" a pesar de que no ha cesado la pandemia del Covid-19.

"Me decía Javier (el dueño de la fonda) que ya se está reanimando la economía, que ya va poco a poco, van poco a poco saliendo, que ya está llegando la gente y eso es lo que yo espero", dijo.

"Que todos los negocios, los pequeños comercios, las fondas, los restaurantes, que vuelvan a la normalidad, que se acabe, que se termine el contagio de la pandemia, y que nos vaya bien a todos".

López Obrador promocionó una receta de la familia con dos kilos de abrazos, tres kilos de amor, paciencia, sonrisas y una pizca de locura. "Está bien la receta", expresó.