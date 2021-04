Propone Salgado legislar desaparición del INE

Especial

Ciudad de México.- Tras considerar que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene "superpoderes" por haberle negado su registro a la Gubernatura de Guerrero al no presentar su informe de gastos de precampaña, Félix Salgado Macedonio planteó que debe legislarse su posible desaparición para darle paso a otro organismo electoral.

Durante una parada realizada este mediodía en la ciudad de Chilpancingo, tras la caravana que partió en la mañana de Acapulco rumbo a la sede del INE en la Ciudad de México, el senador con licencia reprochó que la fiscalización esté en manos de la autoridad electoral nacional y no de la local.

"La fiscalización la tiene el INE, que debería tener el órgano local, le dan tratamiento de menor de edad, tiene superpoderes el INE. Entonces, habrá que legislar sobre de eso, incluso legislar sobre la permanencia o no del INE. Yo digo que el INE ya cumplió y debe desaparecer este INE y darle vida a otro comprometido con la equidad, comprometido con la imparcialidad", comentó Salgado.

"Lo que está haciendo el INE no es imparcial, ni es equitativo, yo no soy candidato y los otros sí y yo no; y yo estoy bien fiscalizado y el otro no. Entonces, no hay equidad por lo que yo veo y me parece que no es justo que el árbitro se coloque como jugador y jugador cochino, chapucero; entonces no es correcto".

En ese sentido, tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que urgió al INE volver a resolver sobre el registro de Salgado, el guerrerense afirmó que no hay motivos para volver a negarle la candidatura.

"Yo creo que el dictamen (del Tribunal) es justiciero. Primero, le dice al INE que resuelva bien la sanción, pero respetando el derecho que tengo yo a votar y ser votado; no es para que me quiten la candidatura, en todo caso, sería amonestación o alguna sanción que pudiera ser para mí o para el partido", señaló.

"Me la van a regresar (la candidatura) por ley, no porque me la están regalando, es por ley que se me tienen que respetar mis derechos humanos y mis derechos a votar y ser votado y nadie me lo puede quitar, absolutamente nadie, ni ningún poder".

En ese sentido, advirtió que, al obtener una nueva negativa, volverá a impugnar.