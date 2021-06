Violan y matan a menor que estudiaba en casa en Veracruz

Ciudad de México— Amordazada, golpeada y violada, así encontraron familiares este jueves a Itzel Dayana, de 16 años de edad.

La joven se encontraba sola en su domicilio en la Colonia San Regino, en Nanchital, Veracruz, tomando clases en línea y haciendo sus tareas, lo cual aprovecharon dos sujetos.

La víctima estudiaba el segundo semestre en el Colegio de Bachilleres número 34. Su madre habló con ella después del mediodía, pero después dejó de contestar las llamadas, lo que causó alarma.

"Sus maestros la consideraron siempre una niña respetuosa, disciplinada, cumplía con sus tareas, Itzel Dayana era una niña amada por su familia", señaló un colectivo feminista en redes sociales.

De acuerdo con publicaciones, hasta el último momento luchó contra sus agresores: "su cuerpo muestra señas de que intentó defenderse del ataque. La golpearon y la sometieron hasta asesinarla".

En facebook, circuló una carta de sus familiares en la que exigen justicia y cuestionan que le hicieran daño a una inocente.

"Jamás creí que pasaría en mi familia, jamás creí que a una niña inocente, sin meterse con nadie ni deber nada. Te arrebataron de nuestras vidas, dicen que las mujeres estamos locas por pedir seguridad, justicia y respeto para nosotrasque nosotras buscamos nuestro propio mal", se lee.

"Quién creería que estando en tu propia casa, haciendo tarea porque eras una excelente estudiante, alguien te haría daño. Con apenas 16 años iniciabas nuevas etapas en tu vida. Gracias, por siempre estar pendiente de todos nosotros, por preocuparte, por ser tú.

"Hoy quiero quemar todo por ti, quiero justicia, nadie puede venir a decirme que no grite, que no pida, que no exija. Pido, grito y exijo por ti, mi Itzel".