Peligra PREP en Guerrero

Archivo/ Agencia Reforma

Guerrero.- Por problemas graves en el sistema, Guerrero se encamina a quedarse sin Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

El presidente de la Comisión de Organización del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, indicó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero tiene hasta el mediodía de este sábado para resolver el problema, de lo contrario, oficializar su suspensión, sin embargo, por el tipo de falla, ven difícil solucionarlo.

El organismo estatal contrató al Instituto Politécnico Nacional para desarrollar un componente esencial del sistema, y personal electoral lo complementaria, pero los trabajos de ambos no fueron compatibles.

"El Ople de Guerrero está haciendo los últimos esfuerzos para ver si llega a tener PREP, platiqué con el presidente (de ese instituto) y acordamos que esos últimos intentos serán ahorita por la tarde o muy temprana hora y de no encontrar los resultados, al mediodía de mañana se debe informar que no habría PREP.

"Recomponer la situación o volver hacia atrás era muy complejo, y hay decirlo con toda honestidad: han hecho su esfuerzo, están en las últimas horas, pero evidentemente el escenario será poco factible a estas altura, son las observaciones que nos hace la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE", apuntó.

El consejero señaló que se efectuaron cinco simulacros, y se detectaron varios problemas que fueron resueltos, menos éste.

Al cuestionarle si sería conveniente que Guerrero utilizara otro programa de emergencia como sucedió en Hidalgo el año pasado, Ruiz Saldaña consideró que no es factible.

"Lo dije aquella vez y lo digo ahora: no existe un Plan B, no se puede inventar un sistema alterno, y dos, informáticamente hablando, no es que al no haber tenido el resultado de un sistema, en pocas horas tengas un sustituto", dijo.

Sin embargo, apuntó, los ciudadanos pueden estar tranquilos porque esa entidad contará con un conteo rápido efectuado por el INE, y el cual dará a conocer el organismo electoral local a las 22:30 horas.

Además, añadió, los partidos contarán con las actas de todas las casillas.

"No habrá por qué sospechar ni dudar", añadió.

Por su parte, el consejero Lorenzo Córdova aclaró que PREP los construyen y desarrollan los institutos electorales locales, y el INE únicamente los supervisa a través de simulacros.

"En términos generales, los PREP están funcionando bien (en todos los estados), algunos tienen desfase y uno que nos preocupa, Guerrero, pero estamos viendo si puede generar garantías para que funcione el día de la elección, y si no tendrá que cancelarse", indicó.

Aclaró que para que el INE se haga cargo de un PREP estatal, debe hacerlo antes de arrancar el proceso electoral.

El año pasado, el instituto electoral de Hidalgo contrató a una empresa para desarrollar su PREP, sin embargo, tuvo fallas y el INE le exigió suspenderlo.

Sin embargo, la autoridad local decidió realizar un programa alterno, pero también tuvo muchos problemas.