Video: Detención de mujeres en León fue planeada, acusan

Reforma / Momentos en que son detenidas las mujeres por policías de León

Ciudad de México— La detención de 22 mujeres durante una protesta en León, Guanajuato, no fue improvisada, sino una acción ordenada y planeada por la Policía Municipal, advirtió Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

"Lo que sabemos y hemos documentado es que fue planificado, les avisaron a los comerciantes de la zona que no resguardaran a nadie", explicó Pérez García en entrevista.

"Se cerraron los accesos y se hizo una detención arbitraria, sin ningún tipo de identificación sino sólo para detener masivamente".

Aunque aseveró que es difícil pensar que entre las acciones planificadas estén la tortura y la violencia sexual, el defensor recalcó que lo sucedido la noche del sábado muestra que las Policías en México no están capacitadas adecuadamente.

"Esto es una expresión de la crisis de derechos humanos en el País, de la crisis en el Estado de Guanajuato y de cómo existe una negativa para reconocerlo, y se decide usar de forma criminal a las instituciones en contra de la ciudadanía", dijo.

Agregó que la Redim, que fue de las primeras organizaciones en brindar a poyo a las adolescentes y jóvenes manifestantes, dará seguimiento a la investigación de los hechos.

La noche del sábado, un grupo de mujeres protestó para exigir justicia para Evelyn, quien denunció que había sido acosada sexualmente por un policía municipal.

La manifestación terminó con la detención de 22 mujeres, algunas menores de edad, quienes denunciaron que fueron golpeadas y agredidas sexualmente dentro de la patrulla.

"Al momento en que me subieron a la patrulla alguien me levantó la falda y me metió la mano y también me arrancaron la blusa", narró una joven de 17 años, en un video en el que muestra sus medias rotas, su ropa desgarrada y sus brazos con moretones.